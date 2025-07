Lorna Cepeda reveló cómo enfrentó su diagnóstico de cáncer: “Fue muy doloroso”

En 2016, la reconocida actriz colombiana Lorna Cepeda, recordada por su papel de Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: fue diagnosticada con melanoma, un tipo de cáncer de piel que cambió radicalmente su rutina y su manera de ver la vida.

Todo comenzó cuando notó un lunar en su espalda que empezó a sangrar. “Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba.Yo todavía pensaba que podía ser una verruga", dijo Cepeda en entrevista con el programa La Red. Alarmada, acudió al médico y fue sometida a una biopsia que confirmó el diagnóstico. “Fue muy doloroso, muy asustador”, confesó la actriz en una entrevista posterior. La noticia la tomó por sorpresa, pero no tardó en tomar acción: fue intervenida quirúrgicamente y, durante ese proceso, le retiraron varios lunares más como medida preventiva.

“Yo lo llamo un milagro de Dios”, aseguró Cepeda al hablar sobre su recuperación. “Yo tenía una virgencita de la Milagrosa y le dije: ‘Dios mío, te entrego esto. Toma la decisión que tengas que tomar. Si me dejas aquí, por favor, déjame sana’“, agregó. Aunque el cáncer fue detectado a tiempo, su tratamiento no fue sencillo. Además de la cirugía principal, le realizaron varias pequeñas intervenciones en otras zonas del cuerpo, especialmente en la espalda, donde hoy conserva más de 25 cicatrices. “Las amo porque me recuerdan que sigo viva”, expresó.

Desde entonces, su vida cambió por completo. Tiene estrictamente prohibido exponerse al sol, lo que ha modificado tanto sus hábitos diarios como su forma de disfrutar actividades al aire libre. “Ya no puedo tomar sol nunca más, ni siquiera un poquito”, señaló.

Lorna sigue bajo seguimiento médico constante, con controles dermatológicos cada año, luego de haber pasado varios años con chequeos cada tres o cuatro meses. “El cáncer de piel no se ve, por eso es tan importante estar atentos a cualquier cambio”, advirtió, haciendo un llamado a sus seguidores para que se cuiden y revisen su piel con regularidad.

Su testimonio no solo ha sensibilizado a sus fans, sino que también ha servido de inspiración para muchos que atraviesan por situaciones similares. Con la fortaleza y carisma que la caracterizan, Cepeda ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, la fe, la prevención y la actitud positiva pueden marcar la diferencia.

“Hoy agradezco cada día, cada oportunidad de seguir aquí, con mi familia, con mis hijos. La vida es un regalo”, concluyó.