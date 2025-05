Lorna Cepeda reveló cómo es trabajar con Natalia Ramírez: “obviamente nos enojamos

A casi 30 años de su estreno, Betty, la fea sigue siendo un fenómeno en Colombia y en muchos rincones del mundo. La telenovela escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco conquistó a millones de televidentes, quienes aún recuerdan con afecto a cada uno de los actores que hicieron parte de su inolvidable elenco.

La amistad entre Patricia Fernández, la recordada ‘Peliteñida’ interpretada por Lorna Cepeda, y Marcela Valencia, personaje de Natalia Ramírez, trascendió la pantalla. Las actrices han sido grandes amigas durante casi 30 años y han seguido compartiendo proyectos profesionales a lo largo del tiempo.

“Muertas de la risa”, la comedia de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez

Algo que siempre ha caracterizado a ambas actrices es su gran sentido del humor, una cualidad que sus seguidores han sabido admirar con el paso del tiempo. Actualmente, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez comparten escenario en la comedia Muertas de la risa, un proyecto que no solo ha fortalecido su vínculo personal, sino que también ha sido muy bien recibido por el público. En diálogo con Vea, Lorna compartió cómo ha sido esta experiencia sobre las tablas junto a su entrañable amiga.

“Empezó como algo muy tranquilo, con Natalia Ramírez y, de repente, ya estamos haciendo gira internacional, gracias a Dios. Ha sido una belleza, una bendición. Estuvimos en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Colombia. También tengo otros proyectos, ando feliz porque eso es lo que a mí me gusta", aseguró.

Muertas de la risa no es solo una comedia. Las actrices han querido transmitir un mensaje positivo para sus fanáticos, así lo aseguró Cepeda: “me gusta divertirme mucho, pasarla bien y que la gente se divierta también. Siento que el sentido del humor es algo sanador, la actitud positiva, el reírse es bien importante para mí, me gusta que la gente también lo viva en su momento, tanta cosa a veces negativa o trágica, mejor tener un respiro con esto y si yo puedo colaborar, qué bendición".

¿Cómo es la relación de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez?

La actriz también se refirió a su amistad con Natalia y a su experiencia trabajado juntas: “con ‘Nati’ ha sido mucho tiempo, hemos estado mucho tiempo juntas. La verdad, desde antes de Betty, hemos tenido una amistad increíble, compartimos con Natalia muchísimas cosas. Amo trabajar con ella porque trabajar con una amiga es una de las grandes bendiciones que uno puede tener, porque encima se pasa rico, se pasa chévere, me entiendo muy bien con Natalia en el escenario, entonces siento mucha confianza cuando estamos las dos trabajando”, dijo.

Como en toda amistad, hay desacuerdos, pero ellas han sabido sobrellevarlos sin que interfieran en su trabajo ni en la sólida relación que las une desde hace casi tres décadas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Yo a ella la catalogo más como una hermana, entonces tenemos esa confianza para hablar cosas, obviamente nos enojamos, pero siempre las arreglamos, nunca de pelearnos tanto tiempo, hablamos lo que no nos gusta de una vez y ya, se va para el pasado", agregó Lorna.

“Estoy muy feliz”: Lorna Cepeda

Ese proyecto con Natalia, sumado a otros profesionales y personales, tienen a Lorna Cepeda disfrutando de un buen momento de su vida. “Yo estoy en una muy buena etapa, estoy muy feliz, muy agradecida con Dios con todo lo que ha pasado en el momento, conmigo misma también estoy muy agradecida, porque es un trabajo que yo he hecho también, entiendo que todo trabajo que uno haga por uno, tiene sus resultados positivos, y en estos momentos estoy en eso”.

Su matrimonio con Juan David Morelli también la tiene feliz. La actriz destacó lo que más la ha enamorado de él: “me cocina porque yo no tengo ni idea de cocinar y por lo menos me alimenta y cualquier persona que me alimente ya va conmigo súper bien, aparte es muy generoso en todo sentido, con sus sentimientos, con sus palabras, con sus acciones, es un hombre que me llena muchísimo. Llevamos cinco años, para mí eso es bastante. No todo el tiempo sonriendo, pero cinco años que ahora me permiten sonreír en este instante”.