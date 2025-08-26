Los conmovedores mensajes de los hijos de Chespirito a su madre ¿De qué murió?

Uno de los personajes que se convirtió en entrañable en la reciente serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que contó la vida y el trasegar de Roberto Gómez Bolaños, fue sin duda Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus seis hijos. El rol estuvo en manos de la actriz colombiana Paulina Dávila.

Con la ficción, quedó al descubierto que Graciela fue parte fundamental, no solo de la vida privada del comediante número uno de la televisión humorística, como se escuchaba en el inicio de sus programas, sino que se convirtió en un gran apoyo en su faceta profesional, siendo incluso colaboradora de algunas de sus creaciones o símbolos, como por ejemplo, el traje del Chapulín Colorado y el emblema que lleva en su pecho, que nacería con una nota en la nevera, que le dejó Roberto en forma de corazón que decía Ch y Ch, refiriéndose a Chespirito y a Chela, como se le dice en algunos países de América Latina a las Gracielas.

Estos fueron los mensajes de los hijos de Chespirito

Paulina Gómez Fernández una de los hijas de Chespirito, quien es además productora de la mencionada serie de HBO, rindió este lunes 25 de agosto un emotivo homenaje a su madre, a 12 años de su muerte: “12 años, má… ¡Y estás tan presente! 🤍 (17 septiembre 1937 - 25 agosto 2013)" y acompañó este texto con una imagen de su mamá.

Anteriormente, había publicado imágenes de sus padres, una durante un viaje y otra, en lo que parece ser una celebración familiar. Allí apuntó: “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”.

Por su parte, el primogénito del comediante, Roberto Gómez Fernández, escribió: “Ma, hoy te seguimos recordando, y ahora más que nunca como lo que fuiste; una tremenda heroína. ¡Bravo!“.

Un mensaje igualmente conmovedor se leyó en la cuenta de Roberto Gómez, Chespirito: “Recordamos con muchisisisisísimo cariño a Graciela Fernández. ❤️ Una mujer entrañable que sigue presente en la memoria y el corazón de todos nosotros. ¡Te queremos muchisisísimo, Graciela!”.

¿Qué le pasó a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito?

Graciela, de familia argentina, pero nacida en México, conoció a Roberto Gómez Bolaños a los 15 años, cuando él tenía 22. La pareja se casó en 1968 y estuvieron juntos hasta 1989. En una entrevista Graciela dijo: “Florinda se lo llevó”. Pese a la ruptura, siguieron teniendo una relación cordial.

De su matrimonio nacieron sus hijos: Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia.

Fernández falleció por razones que la familia no ha querido divulgar sino mantener a discreción, el 25 de agosto del 2013 a la edad de 84 años. En su momento, sus hijos la despidieron en redes sociales: “Mamita, descansa en paz, te vamos a extrañar, pero nos consuela saber que al fin estás bien. Te quiero mucho”, escribió su hija Graciela Gómez. Roberto Gómez Fernández, mencionó: “Gracias ma. Descansa en paz”.

¿Dónde está la serie ‘Chespirito’?

La serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ está disponible en HBO, tiene ocho episodios, que conforman la primera y hasta ahora la única temporada.

El contenido de la misma no fue del agrado de Florinda Meza, segunda esposa y viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien la consideró alejada de la realidad. El hate que Meza recibió en redes sociales con la transmisión de los episodios, fue mayúsculo.