Los Simpson predijeron las polémicas fiestas de P. Diddy. Episodio se volvió viral

Durante las últimas semanas, el caso de Puff Daddy, también conocido como P. Diddy, ha sacudido al mundo del espectáculo en Hollywood. Las acusaciones en su contra por tráfico sexual y trata de personas, tienen al también empresario detenido desde mediados de septiembre.

A la lista de invitados que asistían a las polémicas fiestas se han sumado importantes celebridades que, incluso, han sido involucradas como cómplices de las aberraciones que organizaba Sean Diddy durante las fiestas y las llamadas ‘posfiestas’.

¿Por qué dicen dicen que ‘Los Simpson’ predijeron las fiestas de P. Dodd?

A lo largo de los años, Los Simpson, la serie animada más longeva de la televisión, se ha caracterizado por predecir varios acontecimientos importantes del mundo.

El caso de P. Diddy no fue la excepción. En las últimas horas, se hizo viral el episodio 12 de la temporada 28, el cual fue emitido en el 2017, con el que la producción hizo referencia a las extravagantes fiestas blancas, muy similares a las que realizaba el productor musical en sus mansiones o en residencias privadas que sacaba alquiladas para dicho fin.

En ese capítulo, el Sr. Burns y Homero Simpson llegan a una de las fiestas, que estaba llena de excesos. Bailes, alcohol, lujos, entre otros detalles que solían caracterizar las White Parties de P. Diddy.

Además, en las imágenes de la serie animada apareció un personaje llamado Jay G, quien tiene algunas semejanzas físicas con el acusado por tráfico sexual. Tiene barba como la de Puff Daddy, y además, hizo de anfitrión de la opulenta fiesta. Eso hizo que muchos internautas lo comparan con el magnate de la industria musical.

Los comentarios en las diferentes redes sociales no se han hecho esperar: “No hay ninguna coincidencia los mismos productores de Los Simpson iban a esas fiestas”, “No lo predijeron, sencillamente los realizadores asistían y sabían lo que había”, “qué asco, esas no son predicciones esas son cosas sabidas que bárbaros y pensar que hay monstruos que se presten a esto”, “no es predicción. Se llama información privilegiada”, “Los Simpson tienen una agenda bien marcada”, “lo que deberíamos estar considerando es por qué lo entregaron ahorita. Los dueños del mundo no se entregan y exhiben entre sí nada más así”, “No es predicción. Es complicidad de los productores”.