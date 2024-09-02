Lowe León y su renacer musical y personal: “Ahora soy un hombre libre y tranquilo”

“Estoy muy contento de regresar a casa, de poder compartir con toda mi gente de aquí de Colombia, de llegar por estos pasillos, de nuevamente reconectar con lo que más amo, que es la música”, dice Luis Eduardo León Amaris, conocido en el mundo artístico como Lowe León.

Después de un tiempo en España, el artista barranquillero regresó a Colombia con un nuevo álbum, el alma renovada y una claridad que, según él mismo, jamás había tenido. Se metió el León es más que un disco: es el testimonio sonoro de una transformación profunda. “Es un álbum cargado de muchas experiencias, de vivencias hechas canciones con sonidos latinos que nos caracterizan a nosotros como latinoamericanos, como es el merengue, la bachata, quizás un poco de cumbia y evidentemente ese twice o ese sabor diferente que impregna Lowe León en sus canciones”, dijo.

La pausa de Lowe León

El artista, quien fue pareja de Andrea Valdiri, estuvo un tiempo alejado de los medios. Durante su estadía en España, vivió algunas dificultades personales que lo llevaron a tomarse una pausa a nivel musical: “Eso para mí fue de gran importancia, pues obviamente me dediqué mucho tiempo también a reestructurar mi vida personal, mi vida profesional. Esas experiencias personales vividas las transformé canciones, hice modificaciones. Decidí estructurar un álbum y decir yo no me puedo quedar con una sola canción, sino que hay muchas vivencias, muchas cosas y las quise expresar en un álbum. La música es mi mejor lenguaje de comunicación, es la mejor manera en cómo yo puedo transmitir todo lo que siento", dijo.

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En medio de ese camino, Lowe León también atravesó una transformación personal profunda. “Ahora soy un hombre libre, tranquilo, que ha encontrado su identidad, que ha puesto por encima de la parte profesional y musical, los principios de la vida, su familia, mis hijos. Me distraje un poco. Hay elementos de distracción en la vida cotidiana, que a veces lo desenfocan a uno de lo que uno quiere, y yo siento que en ese paso que uno da atrás, uno comienza a hacer una reevaluación de la vida".

Esto le dio la oportunidad de reflexionar sobre su vida y reconectar con sus raíces, incluso a través de viajes que le ayudaron a comprender mejor quién es. El resultado, según el propio cantante, es que se ha convertido en un artista más honesto y auténtico. “Yo siento que lo que estoy haciendo en estos momentos la gente lo percibe. Me liberé y encontré el camino, encontré mi identidad, para lo que yo nací y yo siento que eso es lo que le quiero transmitir a mis seguidores, que hay un ser humano ahí compartiendo con ellos, que vive, que siente, que tiene una vida también normal detrás de cámara, que eso no lo aleja de su pasión, de su música. Yo hablo a través de la música y quiero que la gente se identifique con eso”.

Así es la nueva vida de Lowe León

Frente a las controversias que han marcado su trayectoria, el artista también comparte una reflexión. Afirma que todo lo que ha vivido ha sido parte de un proceso de transformación y aprendizaje. “Aprendí de todo eso que la familia no se abandona, que uno debe darle prioridad y poner en orden la vida, si lo haces te das cuenta de que todo lo demás, así no hagas el esfuerzo, te va a venir por añadidura. Es algo muy bonito, ese paso de buscar de Dios de una manera genuina ha hecho que el Lowe León hoy diga mira, ‘este soy yo, estos son mis valores, estos son mis principios, son inquebrantables’. Amo la música y eso es lo que yo quiero transmitirle a la gente”, dijo.

Así, el “renacer del León” no solo representa una nueva etapa musical, sino que también es un reflejo de un viaje de crecimiento personal que, ahora, se transforma en canciones: “Me siento muy tranquilo, muy contento. Me disfruto cada momento y cada vez que voy al estudio a hacer música me siento mucho más inspirado. Es un tema también espiritual por el cual yo pasé, eso es lo que ha llevado a Lowe León a trascender, eso fue lo que a mí me ayudó a poder manejar todas esas emociones, a no tomarme las cosas personales, a reencontrarme con Dios”, concluyó.