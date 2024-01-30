¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Lucas Arnau será jurado en ‘Yo Me Llamo Ecuador’. “Para mí es un honor”

La producción ecuatoriana confirmó que la nueva entrega del programa se estrenará el próximo 1 de septiembre de 2025.

Por Redacción Vea
12 de agosto de 2025
Lucas Arnau habló sobre donación de órganos que recibió de un niño fallecido
Fotografía por: Instagram Lucas Arnau

El cantante colombiano Lucas Arnau se prepara para un nuevo reto profesional: integrarse como jurado en la octava temporada de Yo Me Llamo Ecuador, el popular concurso de imitación musical que busca a los mejores dobles de artistas nacionales e internacionales.

La producción ecuatoriana confirmó que la nueva entrega del programa se estrenará el próximo 1 de septiembre de 2025 y contará con un renovado panel de jueces. Arnau compartirá la mesa de evaluación con la cantante Pamela Cortés y el presentador Ricardo Velasteguí, quienes aportarán su experiencia y criterio para valorar las presentaciones de los participantes.

El intérprete de éxitos como De la mano y Te doy mi vida llega con una amplia trayectoria en la música latina y con la promesa de aportar frescura, sensibilidad artística y una mirada internacional al show. “Será un honor ver de cerca el talento ecuatoriano y formar parte de un programa que celebra la música y el esfuerzo de quienes sueñan con los grandes escenarios”, expresó Arnau en redes sociales tras el anuncio.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Yo Me Llamo Ecuador ha logrado consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión del país, gracias a su formato dinámico y al carisma de sus participantes, quienes deben no solo cantar como su artista favorito, sino también imitar su estilo y personalidad en el escenario.

Con este nuevo jurado, la producción busca ofrecer una temporada llena de sorpresas, variedad y momentos memorables, en la que la música seguirá siendo la gran protagonista.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Lucas Arnau

Yo Me Llamo Ecuador

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar