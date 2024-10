Lucía Méndez reveló cómo fue su romance con Luis Miguel: “lo dejé plantado”

Lucía Méndez fue una de las grandes actrices de telenovela de los años 70 y 80 en México. Melodramas como Colorina, Viviana, El extraño retorno de Diana Salazar o Tres Veces Sofía la ubicaron dentro de las más solicitadas junto a Verónica Castro, Angélica María y Victoria Ruffo.

La también cantante, que incluso interpretaba los temas de las novelas, producidos por Camilo Sesto o Juan Gabriel, se convirtió en el amor platónico de los jóvenes de la época.

En aquel tiempo, Lucía fue asociada sentimentalmente con Luis Miguel. Por años se rumoró un romance que ella misma, confirmó con el tiempo, a los medios. Hace unos meses, por ejemplo, reveló en el pódcast de Juan José Origel ‘Pink Promise’ que duraron seis meses y que tuvieron una noche de amor en Miami. También mencionó que aunque todas las jovencitas se morían por él, ella, mayor 15 años que el artista, se ocupaba de sus propios asuntos, pero le parecía atractivo el joven cantante.

La noche de Luis Miguel y Lucía Méndez

“Cuando fui a Miami a cantar me tocó la puerta del hotel, llegó en smoking y con una botella de champaña [...] Entró y no supe qué pasó, porque de repente me tomé una copa y me puso borrachísima y al otro día, desperté junto a él y dije ‘Ah, caray”, confesó Lucía sobre la noche.

En la charla también dijo que se enojó con Luis Miguel por esa noche y lo echó de la suite y por un tiempo no se hablaron, pese a que él la buscaba con insistencia.

La cantante aseguró que ‘El Sol’ era muy lindo con ella, incluso lo catalogó como buen besador, pero nunca se permitió sentir mucho por él. Así las cosas, ella fue la que terminó con el romance.

Podrías leer: Lucía Méndez asegura que Juan Gabriel está vivo y la llamó

También contó que durante un tiempo él estuvo enojado y pasado el tiempo se volvieron a hablar y él le expuso sus molestias. “Sí, él realmente habló de ese pasaje de nuestras vidas, la verdad me sentía tan mal, me puso como camote. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas”

También te puede interesar: Luis Miguel comió en famoso restaurante de Bogotá y esto fue lo que exigió

“Fui fría como el viento”, Lucía Méndez sobre su relación con Luis Miguel

Ahora, nuevamente Lucía ha hablado de Luis Miguel. La actriz fue abordada a propósito del libro Por debajo de la mesa, del periodista Alberto Tavira, que revela que el cantante le compuso a ella la canción Fría como el viento y le indagaron cómo se sentía con ello y habló sin tapujos.

“Pues si lo dejé plantado o sea, sí fui fría como el viento, pero me enamoré de Pedro Torres, ni modo qué puedo hacer”, mencionó refiriéndose al famoso productor de televisión, con quien además Lucía tuvo a su único hijo, hoy de 37 años. Luego detalló cómo fue la relación con el intérprete de ‘La Bikina’. “Fue una relación muy divertida… fue una relación a destiempo porque yo era más grande que él”, ya que en aquel tiempo ella tenía 33 años y él, 18.

“Cuando lo dejé y compuso Fría como el viento misteriosa como el mar… la verdad quiero mucho a Mickey, lo amo”. Lucía también opinó sobre Paloma Cuevas la actual pareja del artista. “Paloma una gran mujer, guapa”.

Aquí más noticias de la farándula que son tendencia