Luis Alberto Posada protagonizó polémico momento en homenaje a Yeison Jiménez ¿Qué pasó?

Este 14 de enero se realizó en el Movistar Arena de Bogotá el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, uno de los escenarios más importantes de su carrera y en el que se presentó en repetidas ocasiones con aforo completo. Al recinto asistieron familiares, amigos cercanos y miles de seguidores que se reunieron para rendirle el último adiós al cantante de música popular.

El evento, que estuvo marcado por interpretaciones musicales y mensajes de despedida, avanzó con normalidad hasta la segunda parte del encuentro, cuando se presentó una situación que llamó la atención del público. Durante el turno de Luis Alberto Posada se produjo un momento de tensión entre el artista y los músicos que acompañaban el homenaje.

¿Qué ocurrió con Luis Alberto Posada durante el homenaje a Yeison Jiménez?

Pese a las diferencias que en el pasado existieron entre Posada y Jiménez —incluso algunas de carácter legal—, el intérprete vallecaucano decidió participar en el acto conmemorativo. En el escenario interpretó los temas Sin un adiós y Doblan las campanas, canciones que fueron recibidas con aplausos por los asistentes.

Según se observa en videos que circularon posteriormente en redes sociales, Luis Alberto Posada tenía la intención de cantar una tercera canción. Sin embargo, el grupo musical de Yeison Jiménez no habría estado de acuerdo con extender la presentación, presuntamente por razones relacionadas con el cumplimiento del cronograma del evento, y le habría solicitado finalizar su intervención.

Ante esta situación, el cantante reaccionó visiblemente molesto frente al público y expresó: “¿Usted por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción. No voy a cantar con ustedes. Le voy a cantar esta canción al señor y a mi parcero Yeison, pero no sean groseros. Dijimos que tres canciones”.

A pesar del desacuerdo, Luis Alberto Posada continuó con su presentación sin el acompañamiento de la banda y optó por cantar a capela. En los videos dde los asistentes también se escucha a varios asistentes pedirle que interpretara la canción adicional, mientras el artista cerraba su participación en medio de aplausos y reacciones divididas del público.

El episodio generó comentarios en redes sociales, aunque no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de los organizadores del homenaje ni de los músicos involucrados.

