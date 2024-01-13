Luis Alberto Posada reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez con sentido mensaje: “Lo amaba”

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero, sigue generando reacciones en el mundo de la música popular colombiana. Una de las más comentadas fue la de Luis Alberto Posada, quien, a pesar de las diferencias públicas que sostuvo con el joven cantante en los últimos años, se pronunció con un mensaje que sorprendió a muchos de sus seguidores.

El intérprete antioqueño, de 63 años, habló del impacto que le produjo enterarse del fallecimiento de Jiménez y reconoció que, aunque entre ambos existieron tensiones, jamás hubo espacio para desearle un mal. Sus palabras, cargadas de emotividad, contrastaron con el enfrentamiento mediático que los había puesto en bandos opuestos tiempo atrás.

El conflicto entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez se hizo público a comienzos de 2024, cuando ambos coincidieron en un mismo escenario y, posteriormente, se cruzaron declaraciones que encendieron la polémica. Según Jiménez, personas cercanas al ‘Maestro Posada’ lo habrían acusado de sabotear un concierto, señalamiento que él negó de manera tajante.

La controversia escaló cuando Posada, en una entrevista para La Red, cuestionó la actitud de Jiménez y reclamó respeto por su trayectoria dentro del género popular. Aunque el tono de sus declaraciones fue firme, meses después Yeison Jiménez aseguró no guardar rencor y reiteró la admiración que sentía por Posada, a quien siempre reconoció como una figura fundamental de la música popular colombiana.

El mensaje de Luis Alberto Posada tras la muerte de Yeison Jiménez

Al día siguiente del accidente, Luis Alberto Posada relató que la noticia lo tomó por sorpresa y le causó un profundo dolor. Según contó, fue despertado con la información del fallecimiento del cantante, una situación que describió como impactante y difícil de asimilar.

Posada fue enfático en rechazar cualquier interpretación malintencionada sobre su relación con Jiménez. Aclaró que, aunque existieron diferencias entre ambos, estas nunca estuvieron marcadas por el deseo de hacer daño. Por el contrario, señaló que jamás le habría deseado la muerte a un ser humano, y menos a un colega de profesión.

El cantante también hizo referencia al dolor que atraviesa la familia de Yeison Jiménez, especialmente sus hijos y su esposa, subrayando que se trata de una pérdida que no da lugar a burlas ni comentarios fuera de lugar. Para Posada, el fallecimiento del artista representa un golpe fuerte para el gremio musical.

En sus declaraciones, reiteró que, más allá de los desacuerdos que tuvieron, dentro de él siempre existió cariño y aprecio por Jiménez. Reconoció que la noticia fue especialmente dura por tratarse de un colega y de alguien que, en el fondo, valoraba:

“Acaban de despertarme una noticia muy impactante, muy dolorosa: que acaba de fallecer Yeison Jiménez. Esto no es una risa para nadie. ¿Quién se va a reír de un dolor de estos? De los hijitos, de la esposita. Teníamos unas diferencias, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie. A pesar de que teníamos las diferencias, pero dentro de mí yo lo quería y lo quiero. Y es bastante fuerte, muy fuerte para un colega. A pesar de que hubiéramos tenido nuestras diferencias, en el fondo yo lo amaba y lo amo. Muy triste estoy por la familia de él. Les mando un beso y les mando un abrazo grande. Que Dios me lo bendiga”.

La reacción de Luis Alberto Posada se suma a las múltiples muestras de duelo que ha generado la muerte de Yeison Jiménez, un artista que, pese a su corta edad, dejó una huella importante en la música popular colombiana.

