Luis Alfonso envió consejo a su imitador en ‘Yo me llamo’ para superar el desamor

Desde hace varias semanas se supo que César Narváez, imitador de Luis Alfonso en Yo me llamo, terminó la relación amorosa que tenía con Andrea Correa, quien participó como doble de Shakira la pasada temporada.

A pesar de que todavía no se conocen los motivos de ruptura, el concursante ha dejado claro en distintas oportunidades que sufre bastante el proceso. Tanto así que, según él, no desea volver a saber sobre su antigua pareja.

"No estoy triste, pero sí estoy decepcionado. Me siento traicionado por una persona de la que yo esperaba tanto... había tantas metas, tantos planes y tantos proyectos, pero todo se fue a la basura (...) ¡No la quiero volver a ver!”, son algunos de los comentarios que ha hecho el doble de Luis Alfonso en Yo me llamo sobre su fallida relación.

César Narváez y Andrea Correa se conocieron en la novena temporada de 'Yo me llamo' (2023), cuando el participante era imitador de Elvis Crespo. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Luis Alfonso le envió consejo a su doble en ‘Yo me llamo’ para superar la ‘tusa’

En una reciente entrevista que concedió a la revista Vea, ‘El Señorazo’ habló sobre su imitador en el programa de Caracol Televisión y se mostró orgulloso de saber que su carrera es fuente de inspiración para otros artistas.

“Me siento contento y orgulloso de tener parceros que gusten de nuestra música y que se tomen el tiempo para estudiarnos, aprenderse nuestras canciones y movimientos. Son pelados talentosos que están echando para adelante y muy agradecido por lo que hacen por amor a este proyecto”, comentó.

Sin embargo, cuando le contamos a Luis Alfonso que su doble atraviesa por una fuerte decepción amorosa, no dudó y le dedicó unas emotivas palabras con las cuales espera que pueda superar esta ‘tusa’. Incluso, le aconsejó dedicarle una de sus canciones más populares.

“Me gustaría decirle que siga echando para adelante y que todo en la vida pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos y si ella era el amor de su vida, entonces va a volver; sino es que mi Dios le tiene otra persona. Y esto es para todo el mundo: los tiempos de Dios son perfectos, simplemente hay que hacer las cosas bien hechas y con buena voluntad, ya ahí que se venga lo que deba venirse y se caiga lo que esté flojo (...) Le podríamos dedicar ‘La ex’ para que vuelva y se la robe, y de pronto arregle el lindero y se vaya otra vez con la muchacha”, agregó ‘El Señorazo’, quien estrenó el pasado 3 de abril la canción Stylacho, la primera de las diez que componen su próximo trabajo discográfico, titulado Descriterio.