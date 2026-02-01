Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a quienes les ofreció trabajo

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, generó conmoción en el país y también abrió interrogantes sobre el futuro laboral de quienes trabajaban en su proyecto musical. Tras conocerse la noticia, varios artistas del género regional colombiano —también llamado popular colombiano— manifestaron su intención de apoyar a los músicos que lo acompañaban en giras y presentaciones, con el fin de evitar que se quedaran sin empleo.

Entre quienes se pronunciaron estuvo Luis Alfonso, quien explicó que dentro del gremio existía preocupación por la situación de los trabajadores que dependían del equipo del artista fallecido.

En una conversación en el pódcast del creador de contenido Brian Ortiz, el intérprete de ‘Chismofilia’ contó que incluso habló con otros cantantes del género para buscar soluciones. “Fueron muchas familias que comían del proyecto de Yeison”, afirmó, al referirse al impacto que dejó la tragedia de Yeison Jiménez y su equipo dentro de la industria.

¿Los músicos de Yeison Jiménez van a trabajar con Luis Alfonso?

Semanas después de aquel anuncio, el propio Luis Alfonso reveló qué ocurrió finalmente con los integrantes de la agrupación de Yeison Jiménez. De acuerdo con el artista, algunos de los músicos sí recibieron propuestas laborales de diferentes cantantes de música popular. Sin embargo, no todos aceptaron de inmediato las ofertas que se les hicieron.

Durante la entrevista en el pódcast de Brian Ortiz, Luis Alfonso explicó que incluso se reunió con varios de ellos para hablar sobre posibles oportunidades dentro de distintos proyectos musicales.

“Yo me reuní con todos los pelaos y otros cantantes. Les dije que adoptemos a los pelaos, a llevar músicos”, agregó el payanés de 32 años.

Sin embargo, el resultado no fue exactamente el que muchos imaginaban. Según contó Luis Alfonso, varios de los músicos habrían tomado la decisión de mantenerse juntos y analizar la posibilidad de continuar como equipo en un nuevo proyecto. “Querían permanecer unidos y seguir un proyecto juntos, no sé si con otro cantante”, explicó.

El artista también aseguró que respeta esa decisión y que las ofertas de trabajo siguen sobre la mesa para quienes eventualmente quieran integrarse a otras agrupaciones. “Todo es respetable, pero siempre van a estar las puertas abiertas para el que quiera aceptar cuando le hemos ofrecido”, concluyó.

De momento, el futuro del equipo musical que acompañó a Yeison Jiménez durante años sigue siendo incierto. Mientras algunos analizan nuevos caminos dentro de la música popular, otros prefieren esperar y apostar por mantener la unión que construyeron alrededor del proyecto del cantante caldense.

