Luis Alfonso sufrió accidente antes de su show en Estados Unidos: “Para urgencias”

El inicio de la gira internacional de Luis Alfonso en Estados Unidos no fue como él ni sus seguidores lo esperaban. El cantante de música popular vivió un imprevisto de salud apenas llegó a Charlotte, Carolina del Norte, situación que lo obligó a acudir de inmediato a un centro asistencial antes de cumplir con su compromiso artístico.

¿Qué le pasó a Luis Alfonso?

El artista de música popular relató la situación a través de sus historias en Instagram, donde suele mantener contacto directo con sus seguidores. “Llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias”, dijo en un video grabado poco después de aterrizar.

De acuerdo con la verisón que entregó Luis Alfonso, la lesión ocurrió justo antes de abordar el avión hacia Norteamérica, lo que obligó a que su primera parada en la ciudad fuera en un centro médico acompañado de su equipo de trabajo.

La preocupación inicial estuvo centrada en determinar si la fractura le permitiría presentarse en el concierto programado para el domingo 14 de septiembre. En ese momento, Luis Alfonso comentó que debía esperar la valoración de los especialistas, quienes incluso le sugirieron la posibilidad de subir al escenario con una bota de yeso para proteger la zona afectada.

¿Luis Alfonso se presentó en Estados Unidos?

A pesar de la incertidumbre, el antioqueño de 31 años se mostró optimista y agradeció las manifestaciones de apoyo que recibió en redes sociales. Finalmente, fue dado de alta con recomendaciones específicas para cuidar la lesión y, con limitaciones físicas, cumplió con el compromiso artístico.

La presentación en Charlotte se desarrolló con normalidad y fue recibida con entusiasmo por el público latino que sigue su música en esa región de Estados Unidos.

Luego de ese episodio, Luis Alfonso logró finalizar sin mayores complicaciones su recorrido por Norteamérica, que incluyó varias fechas en Estados Unidos y Canadá. Una vez concluida la gira, compartió un mensaje desde Colombia en el que celebró regresar a su hogar. “Después de una gira hermosa, bendecida en la USA y en Canadá, ya hoy estoy en mi casita. Gracias a Dios ya las chingas están dormiditas y ya vengo a relajarme a mi camita, por aquí estoy con doña Luz”, expresó el cantante, haciendo referencia a su esposa y a sus hijas.

Ahora, con la agenda de conciertos cumplida, ‘El Señorazo’ planea dedicarse a descansar, compartir con su familia y aprovechar el tiempo de recuperación. También reveló que entre sus planes personales está hacerse un nuevo tatuaje en la espalda, proyecto que espera llevar a cabo en los próximos días.