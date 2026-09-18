Luis Eduardo Arango: “La Inteligencia Artificial es como un carnaval peligrosísimo”

Hace 30 o 40 años Luis Eduardo Arango podía pasar un largo periodo de tiempo dando vida a un personaje en una producción de televisión y eso le garantizaba cierta estabilidad laboral. La realidad en la industria audiovisual hoy es muy distinta, los proyectos se graban en dos o tres meses y las novelas de 100 capítulos o más son asunto del pasado. El actor enfatiza en su charla con Vea, de El Espectador “que hoy hago un proyecto de tres meses cada año”, y esta actividad le implica desafíos económicos complejos.

De ahí que concluye que actualmente en su profesión no se vive, “se sobrevive, hay momentos estelares donde uno está muy bien, boyantes, increíbles, se gana buena plata y otros momentos donde no se gana nada y hay que hacer uso de los ahorros. Desde luego he vivido de esto porque no sé hacer nada más y hasta ahora pues aquí estoy, he podido levantar una familia”.

La actuación, una profesión que evoluciona

No es lo único que percibe diferente en su carrera. La manera en que se asume el oficio es hoy tan distinta que confiesa que cuando se ve en alguna producción que se retransmite, a veces no se reconoce. “Ha habido una secuencia, digamos, un río que va corriendo y desde luego han cambiado mucho los últimos 40 años. Hay un modo de afrontar la actuación, de enfrentarse a ella, de ver cómo se hace, que ha evolucionado, porque al final, actuar en su esencia es lo mismo, sigue igual. Cuando de pronto encuentro alguna producción en la que estuve, me oigo hablar y me veo, digo: ‘¿yo trabajaba así?’ Me parece hasta irreal cómo lo decía, pero era la manera de decirlo en esa época”. Arango se refiere a que la actuación hoy es un poco más natural y antes los actores que llegaban a la pantalla, tras años de experiencia en la radio, eran más teatrales, “había cierta seriedad, un criterio muy ajustado con respecto al manejo de la voz, de las expresiones y a lo corporal”.

Así aterrizó la fama Luis Eduardo Arango

En su opinión y experiencia fue el director Pepe Sánchez quien comenzó a motivar en los actores una actuación más natural. Arango, que fue galán de telenovelas y ganó premios India Catalina y Simón Boívar, aún es recordado por roles desempeñados en novelas que hizo tres o cuatro décadas atrás: Encarnación, en ‘Caballo viejo’; William Guillermo, en ‘Romeo y Buseta’ o el culebrero en ‘Quieta Margarita’.

Asegura que, pese a las portadas de revistas de la época y las entrevistas, no hubo tiempo ni cabida para que la fama se le subiera a la cabeza. “Ahí también Pepe Sáchez lo aterrizaba a uno”. Lo máximo que se dijo de él "es que era algo creído".

Arango, actualmente al aire como Octavio en la serie ‘Pa´seguirte queriendo‘, explica que el teatro ha sido un oasis. "A mí me han llegado las tablas en muy buenos momentos, en instantes precisos”.

Actualmente está en temporada en ‘1:11 (Uno y Once)’, la pieza de la Casa del Teatro Nacional que busca que el espectador reflexione sobre la Inteligencia Artificial. Allí es el narrador y su rol lo ha puesto a pensar sobre un tema que no conoce muy bien, pero sobre el que tiene gran reserva. “Para mí las reflexiones apenas están comenzando. Para personas como yo, de mi edad, es algo que realmente asusta. Me aterra porque siento que es un poco un fenómeno de despersonalización muy fuerte, acelerado y dominante. Siento que la humanidad se siente muy orgullosa de los adelantos y de los avances de la tecnología, pero son tan entusiastas que ignoran lo que está pasando realmente, se está perdiendo. La Inteligencia Artificial es como un carnaval, todo el mundo anda feliz, pero está disfrazado, siempre tiene una máscara que dice ‘estoy feliz, estoy contento’, pero es como un carnaval peligrosísimo. Todavía no lo comprendo y creo que ya no voy a tener tiempo de entenderlo realmente, porque siento que estamos siendo destruidos".

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