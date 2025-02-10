Luisa Fernanda W confesó lo más difícil de mudarse a México. “Me tocó soltar”

La creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W, quien desde hace unos meses decidió radicarse en Ciudad de México junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, y sus dos hijos, compartió con sus seguidores lo que más le ha costado en esta nueva etapa de su vida.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la antioqueña reveló que lo más difícil de dejar Colombia no ha sido adaptarse a una nueva ciudad ni los retos de la vida cotidiana, sino tener que renunciar a importantes oportunidades profesionales.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W?

“Me costó soltar, soltar proyectos… me tocó decirles no a varios proyectos en los que tenía mucha ilusión estar, pero obviamente por la distancia no se puede”, expresó. Con estas palabras, la influencer dejó claro que, aunque su mudanza ha estado acompañada de ilusión y nuevos planes familiares, también implicó sacrificios en el ámbito laboral.

La empresaria, que ha construido una sólida carrera en redes sociales y en el mundo de la belleza con su marca de maquillaje, señaló que el cambio de país significó poner en pausa algunos proyectos en los que había trabajado con entusiasmo. Aun así, dejó entrever que su decisión responde al deseo de priorizar la unidad familiar y apoyar la carrera artística de Pipe Bueno en México.

La confesión de Luisa se suma a las múltiples reacciones que ha generado su vida en el país vecino, donde continúa compartiendo con su comunidad digital aspectos de su día a día. Sus seguidores, que superan los 18 millones en Instagram, la respaldaron con mensajes de apoyo, resaltando su capacidad de adaptación y su valentía al poner en primer lugar a su familia.

Aunque no reveló si retomará pronto esos proyectos en Colombia, la creadora de contenido aseguró que mantiene abierta la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas desde México, aprovechando su plataforma digital y las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

De esta manera, Luisa Fernanda W muestra una vez más la faceta más personal detrás de su éxito en redes sociales, dejando claro que los grandes cambios también implican renuncias, pero que su enfoque está puesto en construir un presente sólido junto a los suyos.