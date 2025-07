Luisa Fernanda W, en disputa con hermanas de Legarda: “En manos de mis abogados”

Un conflicto legal se desató recientemente entre las hermanas del fallecido cantante Fabio Legarda y los integrantes del The Winning Team, colectivo musical que en su momento reunió a varios artistas del entorno cercano del artista, entre ellos a Luisa Fernanda W. La polémica comenzó cuando Itzza Primera, una de las integrantes del grupo, reveló públicamente que María y Daniela Legarda, a través de sus abogados, les habían solicitado dejar de usar el nombre de la agrupación.

El tema no tardó en escalar y Luisa Fernanda Cataño (nombre real de la influenciadora), también integrante del colectivo, rompió el silencio para respaldar a sus compañeros y exponer su versión de lo ocurrido. En una serie de declaraciones en video, la influenciadora aseguró que recibió una notificación legal que le exigía eliminar contenido relacionado con el regreso de The Winning Team, lo que la llevó a poner el caso en manos de sus abogados.

Luisa Fernanda W e Itzza Primera rompen el silencio por lío con hermanas de Legarda

La controversia gira en torno a la propiedad del nombre del grupo, el cual nunca fue registrado oficialmente durante el tiempo en que Fabio Legarda y sus amigos colaboraban bajo ese sello. Según explicó Luisa Fernanda, cuando decidieron retomar el proyecto, el nombre seguía libre legalmente, por lo que comenzaron el proceso de registro. Sin embargo, poco después se enteraron de que otras personas también habían iniciado el mismo trámite, lo que provocó que se les notificara formalmente que no podían seguir usándolo.

Aunque la influenciadora y cantante no menciona directamente a las hermanas de Legarda, el contexto coincide con las declaraciones de Itzza Primera, quien sí las nombró explícitamente: “Recibimos una carta de parte de María y Daniela Legarda, específicamente de sus abogados, diciéndonos que no podemos usar el nombre del Winning Team porque les pertenece exclusivamente a ellos”. La artista cuestionó la legitimidad de esta reclamación, argumentando que el grupo había utilizado esa denominación en varias canciones, desde 2019, sin haber recibido nunca observaciones al respecto.

Para Luisa Fernanda W, el reclamo de Daniela y María Legarda es especialmente doloroso porque, según relató, ella no solo hizo parte creativa del equipo, sino que también fue inversionista del proyecto. “Cuando me involucré con el proyecto, lo hice por completo. Puse mi creatividad, mis redes, mi comunidad, mi engagement y mis estrategias. Además, me convertí en la inversionista de capital”, explicó, al mencionar el financiamiento de videos como Otra vez y otras producciones del grupo.

Ambas artistas coincidieron en que The Winning Team fue un proyecto formado con cariño, trabajo colectivo y sin contratos que los obligaran a permanecer. “Fue un acto de amor desinteresado de parte de los cinco, incluyendo a Fabio”, expresó Itzza Primera, visiblemente afectada por el hecho de que ahora se les dispute el derecho a nombrarse como equipo.

Luisa Fernanda W también lamentó el impacto emocional del conflicto, aun cuando advirtió que el grupo seguirá trabajando y la resolución de la disputa queda en manos de su defensa legar.

“Me puse muy triste porque The Winning Team somos todos los que hoy estamos aquí y quien tristemente ya no está. Lo que sí está claro es que Itza, Ryan, DeJota y yo seguiremos haciendo música (...) Yo dejo esto en manos de Dios y de mis abogados, pues porque legalmente me toca”, concluyó la antioqueña, quien conoció a Fabio Legarda durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia.