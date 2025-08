Luisa Fernanda W habla sobre el odio en redes: ‘No busco aprobación de nadie’

Luisa Fernanda W ha aprendido a convivir con la exposición. Desde sus inicios como influenciadora, ha sido una de las personalidades más visibles —y también más criticadas— de las redes sociales en Colombia. Sin embargo, hoy, con más de 18 millones de seguidores en Instagram, una carrera consolidada como empresaria y madre de dos hijos junto al cantante Pipe Bueno, la paisa asegura que ha encontrado la forma de enfrentar el “hate” con determinación y amor propio.

¿Qué dice Luisa Fernanda W sobre el ‘hate’?

“Al árbol que más frutos da, es al que más le tiran”, dijo recientemente en una de sus historias de Instagram. “Soy una mujer dedicada a mis sueños, muy exitosa, y eso le arde a mucha gente que no confía en sus capacidades”, agregó con contundencia.

Las palabras de Luisa no son gratuitas. En distintas entrevistas ha compartido que durante años fue blanco de ataques masivos, especialmente en los momentos más visibles de su carrera. “Sufrí un hate masivo”, confesó en diálogo con Noticias Caracol. “Lo superé con el tiempo. No fue fácil, pero aprendí a filtrar lo que realmente merece mi atención”.

Luisa ha dejado claro que no responde a todo lo que se dice de ella. Según explicó a Noticias RCN, su estrategia frente a los comentarios negativos es simple: si no tienen fundamento, los ignora; si afectan directamente su imagen o su integridad, toma medidas legales. “No todos los comentarios merecen respuesta. Pero cuando se sobrepasan ciertos límites, actúo con argumentos y sin escándalos innecesarios”, afirmó.

La salud mental y las redes sociales

Pese a ese enfoque racional, la influenciadora no oculta que hay momentos en los que el odio la afecta emocionalmente. En una entrevista con el Canal RCN, confesó que hay críticas que sí le molestan. “Soy humana, siento cosas. Y a veces también me enojo, sobre todo cuando se meten con mi familia o con mi embarazo. En ese estado estoy más sensible, y sí he respondido con fuerza”, reconoció.

Su fórmula para protegerse ha evolucionado con el tiempo. Hoy, Luisa apuesta por el amor propio como su principal escudo. En una publicación viral del año pasado, compartió con sus seguidores un mensaje claro: “¿Te parezco fea? ¿Te parezco horrible? No me importa. ¿No te gusta mi cuerpo? No me importa. Me amo tal cual soy”.

Ese mensaje resume una filosofía que ha venido fortaleciendo: la única validación que le importa es la suya. “No me voy a reducir para agradarle a nadie”, escribió.

La influencia de Luisa Fernanda W va más allá de las redes sociales. Su emprendimiento en el sector de la belleza, su relación con la música a través de Pipe Bueno, y su rol como madre la han convertido en una figura que trasciende la esfera digital. Aun así, no olvida que el mundo virtual puede ser implacable, especialmente con las mujeres visibles.

“Hay una cultura del señalamiento que todavía nos exige ser perfectas. Pero yo decidí dejar de buscar aprobación y empezar a trabajar en lo que me hace feliz”, dijo en una reciente historia de Instagram.

A lo largo de los años, su discurso ha pasado del silencio al empoderamiento. Luisa ha optado por convertir los ataques en herramientas para reforzar su autoestima y transmitir un mensaje a sus seguidores: la crítica ajena no define el valor de nadie.

En un entorno donde las redes sociales pueden ser escenario de reconocimiento o de violencia verbal, Luisa Fernanda W ha trazado su propia ruta: una mezcla de resistencia emocional, firmeza legal y autenticidad personal. Y en ese proceso, ha encontrado una nueva forma de influir: no solo desde el contenido, sino desde el ejemplo.