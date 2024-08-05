Luisa Fernanda W reaccionó a confesión de Pipe Bueno sobre su adicción al alcohol y drogas

El miércoles 19 de agosto el mundo digital se sorprendió con la publicación de la entrevista de Pipe Bueno en el pódcast de Juan Pablo Raba, ‘Los hombres sí lloran’. Allí el cantante de música popular se sinceró sobre el difícil momento que enfrentó cuando estuvo a punto de perder a su familia por sus problemas con consumo de licor y drogas. Admitió que comenzó un proceso de restauración y cambio y hoy todo es distinto. Se refirió a la importancia de su fe en su recuperación.

Su pareja y prometida, la generadora de contenido Luisa Fernando W reaccionó a las palabras de Bueno mediante sus historias temporales de Instagram.

Luisa Fernanda W se sincera sobre los momentos difíciles que ha vivido

Inicialmente publicó un extenso texto donde mencionó que detrás de la glamorosa imagen que los cibernautas ven en ella hay una historia real que no siempre es llena de felicidad. “Detrás de ese Lulu mundo hay una mujer que todos los días también está construyendo un hogar. Y construirlo no siempre ha sido bonito, fácil ni perfecto. Me ha tocado vivir momentos muy difíciles al lado de mi pareja. Acompañarlo en su proceso para superar una adicción, darle la mano cuando más lo necesitaba, criar a nuestros hijos, sostenernos como familia y, al mismo tiempo, seguir construyéndome a mí misma, trabajando por mis sueños y por mi carrera”. Luego mencionó que hubo un momento en que sus sentimientos cambiaron.

“Hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me volví a enamorar. Porque hubo un momento en el que miré a los ojos a Pipe y le dije: ‘No estás solo. Te voy a apoyar’. Lo hice porque sabía que él estaba luchando con algo muy difícil, la guerra espiritual es muy fuerte... Esta es nuestra historia, contada desde el amor, la fe y también desde la responsabilidad. Dios obró en los dos, pero también hubo límites, ayuda profesional y una decisión real de cambiar. Cada historia es distinta y jamás hablaría de aguantar lo que nos hace daño. Yo solo puedo hablar desde lo que vivimos nosotros y desde la decisión que tomé de luchar por mi familia”.

Luego la antioqueña, en otro escrito, amplió su visión de lo que contó Pipe y reiteró que recurrió a su fe para salir adelante con los suyos.

“Y yo oré. Oré muchísimo. Le pedí a Dios fuerzas cuando sentía que las mías ya no alcanzaban. Le pedí sabiduría para saber qué hacer, cómo acompañarlo y cómo seguir adelante sin olvidarme también de mí. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil irme. Gracias a Dios he construido una carrera sólida, soy una mujer independiente y sé que puedo salir adelante. Pero decidí quedarme porque yo todavía creía en nosotros y en la familia que estábamos construyendo. Y tampoco quiero romantizar esto. Construir una familia requiere amor, pero también muchísima valentía, compromiso, perdón, límites, conversaciones incómodas y sobre todo ganas de salir adelante juntos.

Luisa Fernanda W revela qué hizo cuando se dio cuenta de la situación de Pipe Bueno

En una historia más reciente Luisa Fernanda W quiso aclarar que no esta generalizando los casos y que entiende que el suyo es particular, como también que hay algunas situaciones donde es mejor irse.

“Quiero aclarar algo porque he visto que algunas personas están sacando de contexto mi historia. Yo jamás supe lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa mientras estaba sucediendo. Cuando me di cuenta, reaccioné, puse mis límites y buscamos ayuda. En ningún momento estoy promoviendo que una mujer tenga que “aguantar” esperando a que su pareja cambie. Estoy contando mi historia, no dando una fórmula para la vida de nadie. Cada historia es diferente, cada persona tiene sus propios límites y hay situaciones en las que irse es la única decisión posible. En nuestro caso existía un problema relacionado con drogas y alcohol que estaba afectando nuestro hogar. Lo enfrentamos, buscamos ayuda y Pipe asumió un proceso que le correspondía a él. Hablar de que mi fe me dio fortaleza y de que Dios obró en nuestra familia no significa romantizar lo que vivimos. Simplemente estoy contando lo que pasó en mi vida, con responsabilidad y desde mi verdad”.

Pipe Bueno envía mensaje a Luisa Fernanda W

Bueno no fue ajeno a la reacción de su esposa y en un video que se ha viralizado no solo le agradeció, sino que se vio muy conmovido “te amo”, dijo el cantante.

En su más reciente publicación la generadora de contenido expresó: “Esta es nuestra historia, contada desde el amor, la fe y también desde la responsabilidad. Dios obró en los dos, pero también hubo límites, ayuda profesional y una decisión real de cambiar. Cada historia es distinta y jamás hablaría de aguantar lo que nos hace daño. Yo solo puedo hablar desde lo que vivimos nosotros y desde la decisión que tomé de luchar por mi familia”.

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