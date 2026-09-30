Luisa Fernanda W se pronunció sobre la ausencia de su hermana en su despedida de soltera

Durante este fin de semana ha sido tendencia en redes sociales la despedida de soltera de Luisa Fernanda W. La influenciadora paisa contraerá nupcias con Pipe Bueno, con quien llevan más de seis años de relación. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 18,3 millones de seguidores, Luisa ha posteado imágenes de la celebración de cinco días, donde estuvieron sus amigas más cercanas, entre ellas, Carolina Rojas, Laura Bueno, Connie, Marilyn Oquendo, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia.

“Esto apenas empieza. Me siento súper novia, ya empezó esto, estoy súper emocionada, ansiosa, pero feliz porque pues yo decía: ‘sí, yo tengo dos hijos, vivo hace rato con Pipe, pero no, vamos a despedir la soltería. O sea, me voy a casar’”, dijo la influencer en sus redes sociales.

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¿Luisa Fernanda W no invitó a su hermana a la despedida de soltera?

Aunque ha recibido comentarios positivos sobre su despedida, muchos internautas también la han estado cuestionando sobre los motivos por los cuales no estuvo su hermana acompañándola en esa celebración especial. “De toda esa gente que llevó ahí, debió estar la hermana”, escribió un usuario.

La creadora de contenido no se quedó callada y le contestó: “Así es, tristemente no está, pero no porque no estuviese invitada. Creo que en la vida también tenemos que aprender a ser más prudentes. Hay situaciones que ustedes no conocen y que, por respeto, nosotras tampoco tenemos la responsabilidad de explicar. Saludos”.

Por su parte, Nanis Ochoa, una de las invitadas, le realizó una pequeña entrevista durante el viaje a Cartagena y aprovechó para preguntarle sobre el tema: “Hay una persona que pregunta mucho ‘¿Por qué no está, por qué no está?’ Y es tu hermana. ¿La invitaste, sí o no?”. Al respecto, dijo: “Claro que sí, obvio. La familia siempre para mí va a ser primero que cualquier cosa”.

Aunque no reveló los motivos de la ausencia de su hermana, sí aclaró que, en efecto, sí estaba invitada, contrario a lo que muchos internautas pensaban e insinuaron a través de los comentarios en redes sociales: “lamentablemente ni la mamá ni la hermana pudieron asistir”, “quiso decir mucho pero no dijo nada”, “la hermana no contó con la suerte de Ornella”, “pero tan extraño que siempre que hace una reunión, evento la familia nunca puede”, “ella llegará muy lejos , por qué es buena niña y sobre todo buena hija".