¿Luisa Fernanda W tendría un tercer hijo con Pipe Bueno? Esto respondió

Desde el 2019, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sostienen una de las relaciones más sólidas de la farándula en Colombia. El cantante y la influenciadora paisa son padres de Máximo y Domenic, quienes nacieron en 2020 y 2022 respectivamente.

En varias oportunidades, la pareja se ha referido a la opción de ampliar su familia. Sin embargo, en los últimos meses han estado enfocados en sus proyectos profesionales y personales como los preparativos de su boda, aunque, por ahora, no hay una fecha confirmada para ese evento.

¿Luisa Fernanda W quiere ser mamá nuevamente?

Por el momento, no hay un embarazo confirmado, pero la pareja ha estado considerando la idea de ampliar la familia. Fue Luisa Fernanda W quien tocó el tema en sus historias de Instagram, donde reveló que ha estado pensando seriamente en tener otro hijo.

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La influencer paisa confesó que ha estado considerando tener otro bebé, especialmente porque le gustaría que no haya una gran diferencia de edad entre sus hijos actuales, Máximo y Domenic. Aun así, enfatizó que no es una decisión definitiva y que sigue evaluando el momento adecuado.

Uno de los temas que más intriga a sus seguidores es si la pareja está buscando tener una niña. Al respecto, Luisa fue honesta al decir que, aunque le parecería bien, no es algo que planee de manera estricta. Como explicó, prefiere que las cosas fluyan de forma natural y aceptar lo que venga, sin recurrir a métodos médicos para elegir el sexo del bebé. “Para encargar otro es a la de Dios, porque si sale niño, pues otro niño, porque para hacer la niña toca literal hacerla, o sea, mandarla a hacer, y para eso es un proceso que también se demora un montón”, dijo.

Algunos seguidores les han dejado mensajes: “Que sea el Señor direccionándolos cómo padres, la respuesta la tiene Él. Si quieren la niña pídanle con fe, y Él contesta los deseos de sus corazones. Dios los bendiga”, “Pídaselo a Dios que Él le contesta, Él tiene la primera y la última palabra en tu vida que sea Él quien decida”.