Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebran cumpleaños antes de su boda. Así fue la fiesta

El próximo jueves 29 de octubre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en una ceremonia católica. La pareja que se conoció en el 2019 y comenzó una relación sentimental tuvo el 28 de octubre del 2020 a su hijo Máximo, dos años después llegó Domenic.

En sus distintas declaraciones recientes, Pipe Bueno ha mencionado el interés de los dos en aumentar la familia esperando que puedan tener una niña.

Antes de la boda Luisa Fernanda compartió imágenes de la celebración que tuvo este 26 de octubre con ocasión del cumpleaños número 4 de su hijo menor. A diferencia de otros años, no se trató de una gran fiesta sino de una piñata que al parecer, se llevó a cabo en el apartamento de la pareja.

Allí se ve que la fiesta tuvo como temática a Michael Jackson y que el cumpleañero lució un traje de ‘El hombre Araña’. En el video compartido se observa a Pipe sostener la piñata con el número cuatro y a los niños invitados estar atentos a recoger lo que sale de ella.

La celebración contó con la decoración de imágenes alusivas al ‘Rey del Pop’, así como globos blancos y negros y un pastel de esta temática.

El otro cumpleaños que celebrarán antes de la boda

Sin embargo esta no será la única celebración que tendrá la familia Bueno antes de la boda. En una de sus historias Luisa se sinceró y admitió que seguramente solo se sentirá novia el miércoles en la noche, ya que ha tenido bastantes actividades. El lunes celebró los 4 años de Domenic y el miércoles 28 en la mañana festejará los 6 años de su primogénito Máximo. Luego, sí vendrá la cena íntima que los novios han planeado con las familias de los dos.

¿Cómo es la etiqueta de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

dentro de los detalles que se han filtrado sobre la boda del cantante de música popular y la generadora de contenido están el código de vestuario que tendrán los cerca de 500 invitados que habrá.

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A las mujeres se les habría pedido que luzcan vestidos largos, de color oscuro, preferiblemente negro, mientras que los hombres tiene que acudir con la etiqueta black tie, es decir de smoking o corbata negra.

Sobre la invitación que enviaron, ha trascendido que es un diseño blanco con las iniciales de casa uno e incluye un paisaje y orquídeas.

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Sobre los invitados se especula que estarán celebridades como Carin León y Maluma.



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