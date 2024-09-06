Luister La Voz y la adicción que casi lo lleva a la muerte: “Fue un llamado de Dios”

El artista cartagenero Luister La Voz sorprendió a sus seguidores al contar un episodio que marcó un antes y un después en su vida. En medio de una reciente entrevista, relató que atravesó una crisis de salud tan fuerte que los médicos incluso llegaron a prepararlo “para lo peor”.

¿Qué le pasó a Luister La Voz?

En una entrevista con La Red, el intérprete confesó que, durante una etapa de su carrera, desarrolló una fuerte dependencia a las bebidas energizantes. Su consumo superaba con facilidad las siete latas al día y, en medio de presentaciones y giras, podía llegar a tomar hasta quince. La situación empeoraba porque en varias ocasiones las mezclaba con alcohol, lo que incrementó los riesgos para su salud.

“Yo le cogí mucho amor a las bebidas energizantes. En el día me tomaba entre seis y ocho latas, sin estar haciendo nada. Ya, en una rumba, me podía tomar entre diez y quince”, contó Luister La Voz.

Con el despegue de su carrera y el inicio de las giras, el ritmo de trabajo para el cantante se volvió bastante agitado, por lo que este hábito aumentó y se sumó al de no dormir ni alimentarse de forma adecuada. Razón por la que una noche su cuerpo no aguantó más.

“Un fin de semana llegué a Cartagena para el cumpleaños de un amigo, me acuerdo yo. Ahí empecé a meterle al trago y a mezclarlo con las bebidas. Al día siguiente salimos a Barranquilla porque teníamos un compromiso. Allá terminamos y llegué a Cartagena otra vez a tomar. Sin dormir ni descansar. O sea, ese fin de semana nos fuimos derecho”, explicó Luister La Voz.

“Ya, como a las cinco de la mañana del lunes, empiezo a sentir como que no podía dormir. Ahí me empecé a acelerar y me dio como una taquicardia. Además, sentía que los ojos se me empezaban a apagar (...) Las piernas me fallaban. Yo trataba de caminar, pero no podía ni respirar. Sentía que, si yo paraba de respirar, se me paraba el corazón”, agregó.

Teniendo en cuenta la gravedad de los síntomas, Luister La Voz fue atendido de urgencia por un médico que lo canalizó e hidrató. Sin embargo, horas después, la situación empeoró y fue cuando recibió una advertencia que, aun hoy, recuerda con temor: “Los médicos me dicen que me prepare porque en cualquier momento se me podía disparar el corazón (...) Ahí es donde me dicen que estoy en un cuadro de ansiedad”.

“Desde entonces, dejé de consumir bebidas energizantes, reduje el alcohol y transformé mis hábitos de vida”, mencionó el exponente de champeta, quien también advirtió que consideró lo ocurrido como un sacudón espiritual: “Yo sé que fue un llamado a Dios, más que todo”.