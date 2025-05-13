Lupita TikTok rompió el silencio sobre la muerte de su hija y la captura de su pareja

Guadalupe Villalobos, conocida en redes sociales como 'Lupita TikTok‘, volvió a ser noticia en México tras dar su primera declaración pública sobre los hechos que marcaron su vida en los últimos meses: la muerte de su hija recién nacida y la detención de su pareja, conocido como Ricardo 'N‘, acusado de un delito equiparable a violación.

¿Qué dijo ‘Lupita TikTok’ sobre su hija fallecida?

En una entrevista concedida al canal de YouTube Tierra Propia News, la creadora de contenido habló entre lágrimas de Karely Yamileth, su hija, quien falleció el pasado 13 de mayo luego de permanecer hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León por complicaciones de salud. “Ahorita sí estoy pasando este momento bien feo y traigo un chingo de pensamientos y sentimientos, también recuerdos de mi hija, de mi esposo”, expresó visiblemente conmovida.

La influenciadora, que alcanzó popularidad por su estilo auténtico en TikTok, recordó que visita con frecuencia el panteón donde está sepultada la pequeña. “Yo sí voy a verla, le llevo juguetes. Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando desde allá (arriba)”, agregó.

Lupita TikTok y el recuerdo de Ricardo “N”

Además de hablar de su hija, Lupita reconoció cuánto extraña a Ricardo ‘N’, quien permanece en prisión preventiva desde mayo, cuando fue detenido por las autoridades de Nuevo León. “Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí. Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar conmigo”, dijo.

La joven relató que la detención de su pareja fue un momento especialmente difícil, ya que las autoridades consideraron también arrestarla. “Fue muy difícil lo que pasé en esos momentos, no estaba nadie, estaba sola. Le marqué a mi mamá, a James, a todos. Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él… me están llevando”, contó entre sollozos.

Actualmente, ‘Lupita TikTok’ solo mantiene contacto con él a través de llamadas telefónicas, pues las disposiciones judiciales no permiten visitas presenciales.

Mánager de ‘Lupita TikTok’ también habló

La figura de Lupita ha estado rodeada de rumores desde que se conoció la enfermedad y posterior fallecimiento de su hija. En redes sociales circularon versiones que la acusaban de haber descuidado a la bebé. Ante ello, tanto ella como su mánager, James Flores, rechazaron las especulaciones.

“Lo que me molesta es que hayan inventado una historia en redes sociales, de que le daba chetos, le daba coca. Esa historia la hicieron nada más para generar morbo y que las páginas comenzaran a vender”, señaló Flores.

Por su parte, la influenciadora aseguró que siempre estuvo al pendiente de Karely: “La cuidaba mucho cada día que estaba yo ahí con ella, al pendiente… yo siempre la miraba muy malita y me sentía muy agüitadilla”.

Aunque Lupita TikTok continúa en proceso de duelo, dejó claro que busca fuerza para seguir adelante. “Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando”, dijo al final de la entrevista, dejando entrever que, pese a la tragedia y la polémica, su intención es reconstruir su vida.