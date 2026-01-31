Macaulay Culkin se despide de Catherine O’Hara con un emotivo mensaje tras su muerte

La actriz Catherine O’Hara, reconocida por su amplia trayectoria en cine y televisión, falleció el 30 de enero de 2026 en Los Ángeles a los 71 años tras una breve enfermedad, confirmó su representante.

O’Hara fue una figura querida por el público por papeles icónicos que marcaron varias generaciones: desde su papel como Kate McCallister, la madre de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’ (’Home Alone’) y su secuela, hasta su aclamado trabajo como Moira Rose en la serie ‘Schitt’s Creek’ —por el cual recibió un Emmy—, además de protagonizar filmes como ‘Beetlejuice’ y comedias de Christopher Guest.

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas no solo entre fanáticos, sino también entre colegas y amigos de la industria del entretenimiento. Entre los mensajes más sentidos estuvo el de Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en ‘Mi Pobre Angelito’. Culkin publicó una emotiva despedida en sus redes sociales, destacando el impacto personal y profesional que la actriz tuvo en su vida y en la de millones de espectadores.

¿Qué dijo Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara?

“Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero aún tenía tanto por decir. Te amo. Nos vemos pronto”, escribió Culkin en Instagram, acompañado por un montaje de imágenes —una de la película original de Home Alone y otra reciente de ambos juntos— que reflejaba el paso del tiempo y la profunda relación que compartieron.

El actor, cuya carrera se lanzó gracias al éxito de ‘Mi Pobre Angelito’ en 1990, no solo resaltó la figura materna de O’Hara dentro de la película, sino también la importancia de su vínculo fuera de cámara. La publicación de Culkin se viralizó rápidamente, acumulando cientos de miles de interacciones y cientos de mensajes de apoyo de seguidores y del mismo medio artístico.

Además del mensaje de Culkin, otras figuras del cine y la televisión rindieron homenaje a Catherine O’Hara, destacando su contribución al humor, su generosidad personal y su legado duradero. Compañeros de reparto, directores y amigos compartieron recuerdos y agradecimientos, evidenciando el impacto que tuvo su carrera de más de cinco décadas.

La repentina partida de O’Hara ha provocado un sentimiento generalizado de pérdida entre el público y la comunidad artística, recordando no solo a una intérprete talentosa, sino a una figura entrañable que supo conectar con distintas generaciones.

