Mack Roesch, exnovio de Jessica Cediel pide trabajo: “necesito una oportunidad”

Desde hace varias semanas, el nombre de Mack Roesch ha sido protagonista en titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. El deportista, quien se dio a conocer en Colombia por su polémica relación con Jessica Cediel, ha mostrado en sus redes sociales el cambio de vida que ha tenido durante el último año, luego de dejar Estados Unidos, su país natal, para iniciar una nueva vida en Puerto Rico.

¿Por qué Mack Roesch se fue de Estados Unidos?

Recientemente, el deportista dialogó con Vea y reveló algunos detalles de lo que ha ocurrido con él, ya que, a través de sus redes sociales, especialmente de su cuenta de Instagram, se ha mostrado vulnerable pidiendo ayuda.

El deportista, quien participó en Exatlón en Estados Unidos, donde se destacó por su rendimiento físico, compró una casa en el país latinoamericano, en condiciones desfavorables, por lo que él mismo se ha encargado de arreglarla.

En su charla con este medio reveló por qué dejó su lugar de origen: “estoy contento aquí en Puerto Rico, viviendo mi vida nueva. Quise un cambio en mi vida. Vivo en Florida, y es una nueva oportunidad en mi mente, es una mejor oportunidad en Latinoamérica, me encanta mi familia de latinos. Llevo en Puerto Rico más de un año y estoy viviendo solo. Mi decisión de moverme a Puerto Rico solo fue porque antes yo tenía una novia, pero terminamos”, reveló.

“No ha sido fácil”: reveló Mack Roesch

El deportista ha tenido que lidiar con numerosos obstáculos en su nueva vida, desde la barrera del idioma hasta la soledad, pero asegura estar superándolos: “mi vida va bien, despacio. Ha sido muy difícil, no ha sido fácil vivir solo, solo un gringo en toda la ciudad, mi español no es perfecto ahora, entonces pienso que por eso es que me siento así”.

La alimentación de Roesch se ha visto afectada por su limitada situación económica, ya que sus ahorros no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De igual manera, su salud se ha visto afectada.

“Ha sido muy difícil para mí para comprar las cosas en tiendas porque no tengo carro, ni moto, tengo problemas. Me toca ir caminando, con mi mochila, poco a poco, día a día. Mi comida es más o menos, aquí tengo huevos, leche, un poco de carne a veces. En cuanto a mi salud, estoy mal es más de mis sentimientos, menos del cuerpo. Tengo menos comida. Mi dentadura se dañó, no tengo salud de doctores, nada, no tengo nada ahora. Yo usé todo mi dinero para esta vida en Puerto Rico y ya estoy sin dinero", aseguró.

De acuerdo con sus declaraciones, su familia no le ha brindado el apoyo que necesita debido a su situación económica: “toda mi familia está en Estados Unidos, pero no me ayuda, solo mi padre me envía un poco de dinero, no más, no sé por qué. Emocionalmente estoy sin ayuda, solo Dios es mi familia, mis ojos, mi corazón y está muy cerca de mí, pero mi familia no”, confeso´.

Consciente de su situación económica, el deportista hizo un llamado público para encontrar un trabajo que le permita complementar sus ingresos, ya que actualmente dedica todo su tiempo a arreglar su casa.

“Yo compré la casa en Puerto Rico... Tengo energía en la mañana, pero todos los días estoy más cansado, solo trabajo en mi casa ahora. Mi mente es muy fuerte, pero tengo sentimientos y estoy más viejo. Voy poco a poco con los arreglos de mi casa, pero necesito más dinero, necesito una oportunidad, por favor. Quiero estar en televisión o trabajar en algo. Quiero unas vacaciones, ir a mi casa, necesito comprar ropa nueva, pasar tiempo con amigos, necesito vacaciones”.

Finalmente, reconoció que no se encuentra bien emocionalmente: “estoy muy triste porque es muy dura mi vida, también en las redes sociales hay hombres malos y algunas personas han hecho mi vida más difícil. En toda mi vida ha habido hombres malos, pero no sé por qué, pienso que es un desafío de Dios para mí, en el futuro espero que ya no sea así. Soy una buena persona, tengo un buen corazón y necesito ayuda de la gente ahora. Necesito mucha ayuda en toda mi vida, económica, emocional y físicamente”, aseguró.