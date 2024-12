Exnovio de Jessica Cediel preocupa por su apariencia: “necesita ayuda urgente”

Jessica Cediel y Mack Roesch, un atleta estadounidense famoso por su participación en programas como Exatlon, protagonizaron uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo en Estados Unidos y Latinoamérica. Su relación comenzó en 2019 y rápidamente captó la atención del público.

El 31 de diciembre de ese mismo año, Roesch sorprendió a Jessica con una propuesta de matrimonio, a la que ella aceptó con entusiasmo. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. A principios de 2020, la pareja decidió terminar su relación. La ruptura no fue amistosa. Mack Roesch acusó a Jessica de no devolverle el anillo de compromiso, lo que desató una serie de acusaciones y reclamos públicos.

¿Qué le pasó a Mack Roesch, exnovio de Jessica Cediel?

El deportista siguió con su vida y en el 2021 presentó a su nueva novia. En sus redes sociales presumía no solo su amor, sino también su trabajo. Sin embargo, en las últimas horas, en su cuenta de Instagram, donde tiene 176 mil seguidores, Roesch preocupó a sus seguidores.

En su publicación, donde aparece sin un diente, con el pelo un poco largo y con su rostro más delgado, Roesch expresó su desconfianza hacia las personas y su deseo de trabajar solo con Dios. Además, mencionó su deseo de paz y alejarse de los imperios comerciales corruptos.

“No confío en nadie más que en Dios. No quiero trabajar con nadie más que en Dios. Solo quiero paz y estar en paz y estar lejos y sin imperios comerciales corruptos de riqueza malvada, medicina dental y Hollywood que no se preocupan por los demás, sino que se llevan todo y me lo drenan todo 🙏😵‍💫🤡😮‍💨💪Por favor, ayúdame Dios, por favor, envíame salud, riqueza y paz de los hacedores del mal”.

Este mensaje ha suscitado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos lo ven como una manifestación de su desilusión y frustración con el mundo, mientras que otros expresan su preocupación por su bienestar emocional y mental. “Este muchacho ha sido un gran deportista y no está bien que se eche a perder, deben contratarlo para la televisión”, “dónde están los amigos”, “me sorprende la manera en que él está viviendo”, “no puedo entender que de tantos amigos no haya nadie que lo pueda ayudar. Necesita ayuda URGENTE”.

Luego, Mack publicó una foto donde aparece llorando. Allí refleja su profunda desilusión y frustración con ciertas personas e instituciones, así como su deseo de un cambio drástico en su vida. “No los volveré a llamar nunca más, un abogado puede llamarlos estafadores, dentistas ricos y descuidados”.

Finalmente, hizo otra publicación que también generó preocupación entre sus fanáticos:

“Con Dios todo es nuevo. No volveré al viejo Mack que creías conocer, por favor, dale la bienvenida al nuevo yo y resiste todos los impulsos de regresar o ir hacia atrás. Con honor vivo/muero en un nuevo suelo, una montaña más grande, en mar abierto o en una isla privada felizmente antes de regresar... ☠️🌴🏴‍☠️ ahora estoy jubilado de esos años de abuso (de la gente) que soporté y que me convirtieron en esa máquina😮‍💨⚙️ BAA BYYYEEEE”.

Aunque se desconoce qué le ocurrió, sus seguidores han expresado su apoyo a través de comentarios y mensajes, instándolo a buscar ayuda y recordándole que no está solo. “Él siempre está pidiendo ayuda, fa no lo dejen solo 🙏😞 es triste que no tenga quien le de la mano”, “no te rindas”, “sé fuerte, eres un campeón”, “que alguien lo ayude”.

De acuerdo con publicaciones anteriores de Instagram, hace unos meses se habría mudado a Puerto Rico, donde compró una casa que se encontraba en malas condiciones y que él mismo comenzó a arreglar y a acondicionar a su gusto. Mientras tanto, vivía en un contenedor.