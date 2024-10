Jessica Cediel y presentadores de Día a Día se quebraron en vivo: “no se imaginan”

El pasado lunes Caracol Televisión estrenó una nueva temporada de La Descarga, el templo de la música, que, al igual que la edición del año pasado, cuenta con la presencia de Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz como mentores. En la presentación continúan Carlos Calero y Jessica Cediel.

¿Qué pasó con Jessica Cediel y por qué lloró en ‘Día a Día’?

Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, ha tenido como invitados a los integrantes del programa musical emitido en las noches, para que hablen sobre su experiencia y las expectativas que tienen para esta edición.

En la emisión de hoy estuvo Jessica Cediel, quien protagonizó un emotivo momento cuando la producción le mostró en pantalla un video que contenía varias imágenes con Alfonso Cediel, su papá.

La presentadora rompió en llanto, pues, en los últimos años, su progenitor ha venido enfrentando algunas complicaciones de salud, luego de haber sido diagnosticado con Parkinson.

Entre lágrimas, la también modelo dijo: “ha sido una labor de mi mamá, mis hermanas, a veces la gente señala, pero no se imaginan lo duro que es y todas hemos estado ahí de la mejor manera en la que mejor hemos podido para poder retribuir y acompañar a mi papá en esta etapa. No fue un hombre perfecto, pero lo que nos dio fue con amor y como pudo”.

Cediel recordó que, con motivo de los 80 años de su papá, en abril le hicieron una gran fiesta que, por un momento, llegaron a pensar que no sería posible. “Melissa (su hermana) este año le hizo la fiesta de los 80 años, una fiesta hermosa. El día anterior estaba en la clínica, no sabíamos si la teníamos que cancelar o no porque estaba súper delicado de salud”, mencionó.

Mientras Jessica contaba la historia, Iván Lalinde y Carolina Cruz se mostraron muy afectados; al igual que la presentadora de La Descarga, también rompieron en llanto.

Así es la vida de Alfonso Cediel, papá de Jessica Cediel

Durante la charla en el matutino, Cediel recordó que su padre está en un hogar geriátrico, donde le dan cuidados especializados por su condición de salud. “Mi papá está en un geriátrico por motivos de salud y gracias a Dios y a la vida que hay gente así de generosa y honesta que lo hacen de corazón”.

El año pasado, la presentadora contó detalles de una conversación que tuvo con su papá. “Yo le pregunté: ‘Papi, tú vas a conocer a mis hijos, ¿verdad’. Él me decía: ‘Sí, mamita’. Le digo a Dios que permita que mis hijos conozcan a mi papá a mi mamá. Muchas personas que tienen familiares con alguna condición de salud me entienden, así que hasta hoy tengo ganas de compartir con ustedes por lo que estamos pasando y por eso les digo que los entiendan, que hay que tener un corazón bondadoso porque ellos son como niños chiquitos, pero mi papá es como mi vida”.