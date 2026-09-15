Macklemore: quién es el rapero que salió de la gira de Ed Sheeran tras apoyar a Palestina

Macklemore quedó en el centro de una nueva polémica internacional al ser retirado de las fechas restantes de la gira estadounidense de Ed Sheeran. El rapero fue elegido como uno de los artistas encargados de abrir los conciertos del británico, pero sus declaraciones a favor de Palestina generaron reacciones que afectaron su participación en el tour.

El episodio ocurrió durante sus dos presentaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el cantante de 43 años pronunció un discurso en apoyo a los palestinos y posteriormente interpretó ‘Hind’s Hall’, canción de protesta que lanzó en 2024. El tema estuvo acompañado por imágenes relacionadas con la situación en Gaza. Sin embargo, sus declaraciones provocaron críticas de organizaciones proisraelíes y también de la cantante Pink, quien compartió una publicación en contra del rapero.

La promotora Messina Touring Group confirmó posteriormente que Macklemore no continuaría como telonero de las fechas restantes. Según la empresa, varios de los escenarios programados habían comunicado que no permitirían la realización de los conciertos con el rapero en el cartel, una situación que podía poner en riesgo el desarrollo de la gira.

El cantante, por su parte, aseguró que mantuvo conversaciones difíciles con Ed Sheeran, quien todavía no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido:

«Ed es mi amigo. Lo conozco desde hace 13 años. Hemos compartido noches hasta tarde, sesiones de estudio y escenarios. Tiene una magia contagiosa que he aprendido a querer. Lo considero un hermano. Y precisamente por eso, hemos tenido algunas conversaciones difíciles esta última semana. Ese tipo de conversaciones que nacen del cariño y el respeto que nos tenemos, pero que aun así terminan en un desacuerdo fundamental. Nada de lo que estoy escribiendo aquí nace del rencor ni de un deseo de destruir su imagen. Pero, como se lo dije varias veces por teléfono a Ed, nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de contar la verdad sobre lo que ocurrió».

¿Quién es Macklemore?

Su nombre es Benjamin Hammond Haggerty, nació el 19 de junio de 1983 en Seattle (Washington) y tiene 43 años. Comenzó a acercarse al hip hop desde joven y publicó sus primeros trabajos de manera independiente. En 2000 lanzó ‘Open Your Eyes’, entonces bajo el nombre de Professor Macklemore, y en 2005 presentó su primer álbum, ‘The Language of My World’.

Uno de los capítulos más importantes de su vida ocurrió antes de alcanzar la fama mundial. Durante su juventud tuvo problemas de consumo de drogas y alcohol y, en 2008, ingresó a un programa de rehabilitación de 35 días. Esa experiencia terminó convirtiéndose en uno de los temas recurrentes de su música y de su discurso público sobre recuperación y adicciones.

Su gran salto internacional llegó junto al productor Ryan Lewis. Ambos comenzaron a trabajar juntos a finales de la década de 2000 y decidieron desarrollar su proyecto por fuera de una gran disquera. El resultado fue ‘The Heist’, álbum de 2012 que convirtió canciones como ‘Thrift Shop’, ‘Can’t Hold Us’ y ‘Same Love’ en éxitos internacionales. En los Grammy de 2014 ganaron tres premios, entre ellos Mejor artista nuevo, Mejor álbum de rap por ‘The Heist’ y Mejor interpretación de rap por ‘Thrift Shop’.

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‘Same Love’ también convirtió a Macklemore en una figura asociada con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+. La canción, interpretada junto a Mary Lambert, respaldaba el matrimonio igualitario y llegó a convertirse en uno de los himnos de la lucha por la igualdad durante aquella época. Su presentación en los Grammy de 2014 incluyó la boda de 33 parejas, algunas del mismo sexo, mientras Queen Latifah ofició la ceremonia y Madonna apareció sobre el escenario.

Después de su separación artística de Ryan Lewis, Macklemore continuó su carrera como solista. En 2017 lanzó ‘Gemini’, disco que incluyó canciones como ‘Glorious’, junto a Skylar Grey, y ‘Good Old Days’, con Kesha. Seis años después llegó ‘Ben’, un trabajo más personal en el que abordó, entre otros asuntos, sus experiencias con la recuperación y una recaída durante la pandemia.

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Su faceta de artista dispuesto a involucrarse en debates sociales también ha estado acompañada de controversias. En 2014 tuvo que disculparse después de utilizar un disfraz que fue interpretado como una caricatura antisemita. El propio artista reconoció posteriormente que comprendía cómo el atuendo podía ser visto de esa manera.

Años después, esa dimensión política volvió a ocupar un lugar central en su carrera. En 2024 publicó ‘Hind’s Hall’, una canción en respaldo de las protestas propalestinas en universidades estadounidenses, y continuó expresando públicamente su posición sobre la guerra en Gaza. La canción marcó una nueva etapa en una trayectoria en la que Macklemore ha utilizado sus escenarios para hablar de asuntos que trascienden la música.

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Por eso, su salida de la gira de Ed Sheeran no constituye el primer episodio en el que sus posiciones personales se cruzan con su carrera artística. Desde ‘Same Love’ hasta ‘Hind’s Hall’, el rapero ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de canciones y discursos sobre asuntos sociales. Ahora, a más de una década de convertirse en una estrella mundial, vuelve a enfrentar las consecuencias de llevar esas convicciones al escenario.

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