Maia Landaburu, viuda de Fernando Gaitán, sigue sintiendo al creador de Betty la fea. ¿Cómo?

El 29 de enero del 2019 el mundo del entretenimiento sufrió un duro golpe: la muerte de Fernando Gaitán, considerado el escritor más exitoso de telenovelas y quien rompió fronteras con ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Yo soy Betty la fea’.

Con su fallecimiento, quedaron pendientes proyectos audiovisuales en los que venía trabajando y que posteriormente, otros han ido desarrollando. Pero hubo uno, de corte personal, que no se realizaría.

Semanas antes de sufrir el ataque al corazón que cobró su vida, Gaitán le había propuesto matrimonio a la actriz Maia Landaburu, su compañera durante casi una década y madre de su hijo menor Valentín Fernando Unai, quien hoy tiene 10 años.

De ahí que el duelo por la partida del escritor resultó un proceso complejo para Maia. Requirió terapia, meditación y un tiempo para alejarse junto a su hijo. En charlas anteriores con Vea, la actriz reflexionó sobre lo que significó el trabajo para asumir la pérdida y dejar el dolor.

Con el paso el tiempo, Maia, a quien en ‘La reina de Indias y el conquistador’, ‘El cartel de los sapos, el origen’, ‘Enfermeras’, ‘Rojo carmesí’, ‘Del wok al mollo’, ‘La venganza de Analía 2’ y actualmente en ‘Las de siempre’ ha ido adaptándose a la nueva realidad sin su compañero, con quien no solo compartía la vida amorosa, sino quien se convirtió en un cómplice de ideas; juntos hablaban de cine, de teatro, de historias, pues fue en ese ambiente de creación que se conocieron y se enamoraron. Por supuesto, también hubo desencuentros, separaciones, diferencias.

La obra con la que Maia Landaburu sanó

La actriz nacida en Cartagena, de padre vasco y de madre libanesa, educada en Francia, hoy tiene claro que la escritura ha sido parte fundamental de su sanación emocional. “Esto ha sido un proceso largo y bonito. Empezó hace unos años cuando me fui a España a hacer teatro terapia y luego, de regreso, entré en la Clínica de dramaturgos, un proyecto de Bogotá al que me invitaron en el 2023, y en donde a partir de un tema se crea”, cuenta la también docente que al incorporarse debió escribir sobre la resistencia. “Ahí se evidenció todo , que aunque creía que si, yo no podía soltar del todo. Es que mirarse al espejo es complicado, nos pasa a todos los seres humanos, tenemos resistencia a soltar. Nos llenamos de objetos, de obstáculos, de personas”.

Cuando el proceso terminó y Maia hizo la publicación respectiva, sintió que el escrito podía ir evolucionando, transformándose y comenzó a tener forma de obra. “Lo envié al Teatro Nacional y pasó de una. Pensé que era algo que iba a requerir mucho tiempo, pero en cuestión de semanas me dijeron que si ahora que le están apostando a apoyar las mujeres directoras”.

Aunque darle forma de pieza teatral sólida le implicaba un trabajo arduo que debía hacer en tiempo récord, Landaburu aceptó el reto, consciente además de que no siempre es sencillo destacarse cuando se es mujer. “Ser mujer en este país es complicado, por lo de siempre, a la mujer no le cree del todo, debe esforzarse más”.

Así nació ‘Origami, tortugas, grullas y otros animales del más allá’, una obra que se convirtió en la mejor manera de concluir el duelo por el amor de su vida y por eso mismo cuenta con actuaciones de personas que conocieron a Fernando Gaitán y que siguen siendo cercanas a Maia. Matías Maldonado, Ramsés Ramos, Coraima Torres y Tatiana Rentería, entre otros.

El homenaje no es solo porque “Fernando ha estado presente en todo el proceso, sino porque está llena de referencias a su obra, hay frases. La gente que lo conoció va a recordarlo”. Y aunque involucra alguien que se fue de este plano, su creadora explica que en realidad, se trata de una historia de amor, que invita a pensar y a buscar herramientas para superar esos asuntos que no nos permiten la plenitud. “No hay escenografía, es una especie de consultorio donde vemos los pacientes”, indicó sobre la temporada que acaba de empezar en la Casa del Teatro Nacional y que irá hasta abril.

“Fernando (Gaitán) siempre está”, Maia Landaburu

El duelo está superado, pero Fernando no ha sido olvidado, enfatiza Maia quien sigue sintiendo al padre de su hijo a diario. “Lo siento en el hijo que tuvimos, pero también en otros momentos”. Hace pocos días mientras ensayaba en La Casa del Teatro junto a su equipo “vino un olor a cigarrillo Marlboro muy fuerte, todos los sentimos y nadie estaba fumando. Quienes lo conocimos sabíamos la manera en que fumaba, ahí estaba, Fernando siempre está”.

A diferencia de hace algunos años lo siente más tranquilo. “Hay dolores que no dejan de doler, uno se acostumbra, hoy día se siente que él está bien. Las cosas se van transformando y uno termina entendiéndolo, sabiendo que lo importante es que tenemos que seguir viviendo y eso se nos convierte en una fuerza de vida, más que de muerte. Me sigue doliendo, me hace mucha falta, ya no lo lloro todos los días, hay fechas que pegan duro y en la obra, momentos del texto que fueron fuertes”, comenta la actriz que también sintió una conexión aún más especial con Gaitán al momento de escribir y luego de montar la obra. “Como si estuviera diciéndome qué hacer cuando tenía dudas, como cuando estaba aquí y nos consultábamos cosas. Me ayudó en el proceso creativo. A veces lo siento también en cierto animales que llegan, antes era un colibrí, ahora hay otro que reconozco y digo es él”.

La cartagenera encontró en ‘Origami’, que creó y dirige, además una manera de “desnudarme frente a todos, es poner mis debilidades, mi dolor, ahí, al tiempo que hay sanación de un duelo que es tan duro. Y darme cuenta de que hay que seguir y de que el amor y la muerte son las dos únicas cosas que nos importan de verdad en la vida”.

¿Dónde y cuándo ver ‘Origami’, la obra en homenaje a Fernando Gaitán?

Origami, tortugas, grullas y otros animales del más allá’, tragicomedia que habla de la muerte y del amor, utilizando ironía, sarcasmo y el juego teatral como una herramienta para aliviar el dolor. Dirigida por Maia Landaburu se presenta jueves viernes y sábado en La Casa del Teatro Nacional, Carrera 20 37-54, a partir de las 8 p.m. Las entradas están disponibles en teatronacional.co

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