Maite Perroni cerró la puerta a RBD. Su esposo denunció “abuso, robo y malos tratos”

Después de la gira de reencuentro de RBD, todo parecía indicar que el grupo estaba en buenos términos. Sin embargo, en las últimas horas el productor Andrés Tovar, esposo y representante de Maite Perroni, rompió el silencio y confirmó que la artista no volverá a la agrupación. En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que detrás del proyecto hubo “abuso, robos y malos tratos”, y que por esa razón su esposa decidió no continuar.

¿Qué dijo Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni sobre RBD?

Por medio de un extenso comunicado publicado a través de X, Tovar respondió a los críticos de su esposa por las diferencias que confirmó con algunos de sus compañeros. “Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene por qué”, escribió, dejando clara su molestia con los cuestionamientos.

En ese mismo mensaje, Andrés Tovar encendió la polémica al señalar que Maite Perroni no volverá a RBD porque, según dijo, el proyecto estuvo marcado por “abuso, robos y malos tratos”. Con ello, confirmó lo que hasta ahora eran meras especulaciones de fans y medios, y elevó las sospechas de conflictos internos a un nivel mucho más serio.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que, a ella por ser parte, le corresponde”, expresó.

Tovar también defendió la carrera de su esposa fuera del grupo. Recordó que, aunque no ha lanzado nueva música en años, sus temas siguen acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. En ese contexto, resaltó que telenovelas y series en las que participa Maite Perroni continúan entre las más vistas en Amazon y Netflix, aun cuando lleva más de tres años sin grabar y dedicada a su familia.

“Entiendo que a algunos su frustración de vida los lleve a hacer comentarios que los haga sentir moralmente superiores, pero no es así, atiendan a tiempo sus problemas de salud mental por favor. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias, no peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni inventen dramas, ni busquen pleitos, la ficción está en la televisión”, añadió.

El impacto de las declaraciones hechas por Andrés Tovar fue inmediato: los fans revivieron viejas tensiones entre los exintegrantes y comenzaron a preguntarse si el reencuentro fue tan armónico como se quiso mostrar. Lo cierto es que, luego de estas palabras, queda claro que Maite Perroni no regresará a la agrupación y que, para ella, el capítulo de RBD ya está cerrado.