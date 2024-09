Maluma cuenta cómo se enteró del embarazo de su novia: “Le llevó flores a mi mamá”

Maluma (Manuel Londoño Arias) se convirtió en papá por primera vez el pasado 9 de marzo, cuando nació Paris, la hija que tuvo con Susana Gómez, cuyo embarazo fue anunciado pocos meses antes. Esta noticia llenó de alegría a los fanáticos del reguetonero, pero sobre todo a su familia.

Así lo dejó en evidencia el ‘Pretty Boy’ en Cap 001, el primer episodio de la serie sobre su vida íntima que, según su anuncio, compartirá cada domingo a través de su canal de YouTube.

Así supo Maluma que sería papá

En dicha grabación el cantante paisa publicó la grabación de una conversación que sostuvo con su familia, mientras les contaba la experiencia de cómo Susana Gómez le contó sobre la llegada de Paris.

”Yo llegué a la casa y Susana me dijo que me tenía un regalo, lo que se me hizo raro. Cuando me senté en el balcón vi las dos pruebas de embarazo, en una de esas decía que tenía más de tres semanas (...) Después, cuando me contó, me entregó dos zapaticos, que son como unos punticos como de peluche, y cuando me fui de viaje los veía y se me arrugaba todo cada que abría la maleta”, se escucha decir a Maluma.

De igual manera, el intérprete de Hawái y Según quién recordó la forma en que Susana Gómez le entregó dicha noticia a algunos de sus familiares, como Marlli Arias, su mamá: “Le llevó unas flores a mi mamá y dentro del ramo estaba la primera ecografía con una carta que decía: ‘Abuela, tengo tres semanas’, y mi mamá, que estaba en plena calle con Manuela, se derrumbó”.

Novia de Maluma también habló sobre su embarazo

En este mismo Cap 001, Susana Gómez siguió los pasos de su pareja y habló sobre las pruebas de embarazo a las que se sometió y cuál fue su reacción al confirmar que se convertiría en madre por primera vez.

”Llegué a casa y, al ver la prueba, me salieron dos líneas en lugar de una. Pensé, ‘Eso es mentira’. Sin embargo, al revisar las semanas de gestación, la prueba indicaba ‘+3′. Mi reacción fue de confusión y no sabía a quién decírselo primero”, concluyó la novia de Maluma, quien es arquitecta de profesión.