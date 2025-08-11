Maluma detuvo su concierto en México para regañar a una fan. “Es una irresponsabilidad”

El cantante y compositor colombiano Maluma, que se encuentra en plena gira, interrumpió un concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una espectadora que había asistido con su hijo pequeño. El artista enfatizó en la irresponsabilidad que le parecía exponer a un bebé a ruidos tan fuertes y recomendó a la madre que al menos, la próxima vez, le protegiese los oídos.

¿Qué dijo Maluma?

“¿Cuánto tiene, un año?”, preguntó Maluma tras detener la actuación y refiriéndose al niño, tal y como puede verse en un vídeo que ya circula por redes sociales. “¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están tan altos, donde el sonido está durísimo...? Ese bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos, o algo“, dijo, mientras una gran parte del público aplaudía su intervención.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

“Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí“, prosiguió el cantante. Enfatizando que aquello lo decía con “todo cariño y todo respeto” y desde su posición de padre, Maluma aseguró que a su hijo Paris nunca le hubiera llevado a un concierto a esa edad. “Así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”, acabó diciendo.

El concierto en Ciudad de México forma parte de la gira en que se halla inmerso Maluma, +Pretty +Dirty World Tour, que comenzó el 15 de marzo en Barcelona, España y terminará el próximo 16 de agosto en Guadalajara, México.

Cabe recordar que Maluma no es el único artista que recientemente ha parado un concierto para llamar la atención sobre un comportamiento inadecuado entre el público y es que este mismo verano, en Quito, Bunbury interrumpió su concierto para criticar fuertemente a un espectador que había estado usando el celular. “Ustedes perdonarán, pero es que este caballero lleva todo el concierto con la cámara grabando todo el concierto“, expresó el artista.