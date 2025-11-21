¿Maluma está en planes de agrandar su familia? Así respondió el cantante

En medio de una reciente transmisión en vivo, el cantante colombiano Maluma se refirió a la posibilidad de tener más hijos con Susana Gómez, con quien ya tiene una hija, Paris, nacida en marzo de 2024. El tema apareció de forma espontánea y terminó llamando la atención de quienes seguían la conversación.

Las declaraciones del ‘Pretty Boy’ surgieron durante un en vivo con el también cantante Jay Wheeler. En ese espacio, ambos hablaron de sus procesos personales y profesionales, pero hubo momentos en los que la charla se movió hacia lo familiar.

¿Cuántos hijos quiere tener Maluma?

En ese punto, el artista antioqueño fue más directo. Al referirse a su vida familiar, dijo que le gustaría tener más hijos y mencionó una cifra concreta: “mínimo tres, máximo cinco”, comentó durante la transmisión.

La frase de Maluma no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el fragmento empezó a circular en redes sociales, donde varios usuarios compartieron el video del momento exacto. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no habló en términos generales, sino que dejó ver con más claridad lo que imagina a futuro.

En la misma conversación, Maluma también hizo una aclaración sobre cómo se tomaría esa decisión. Al mencionar a su pareja, explicó que no se trata de algo que dependa únicamente de él.

“Me da pena con ella”, dijo entre risas, antes de añadir que es ella quien vive el proceso del embarazo, por lo que cualquier paso en ese sentido debe hablarse y acordarse en pareja.

Por ahora, no hay anuncios ni planes concretos, aun cuando Maluma dejó claro que es una decisión que deben tomar juntos.

@los40colombia En un stream con Jay Wheeler el cantante reveló que quiere tener una familia grande y que le gustaría que su próximo hijo no se llevara tanto tiempo con París. ¿Será que habrá otro bebé en camino muy pronto?👀 Video: stream Jay Wheeler #maluma #jaywheeler #TendenciasLOS40 #LOS40Colombia ♬ sonido original - LOS40 Colombia

¿Cómo conoció Maluma a su novia?

Según algunos medios, Juan Luis Londoño y Susana son amigos desde la infancia. No obstante, su romance habría iniciado a finales de 2020, cuando ambos se encontraban solteros.

El ‘Pretty Boy’ terminó su romance con la modelo Natalia Barulich en 2019, luego de dos años de noviazgo. Después se le vinculó sentimentalmente con otras mujeres, como la modelo Winnie Harlow y la socialité Kim Kardashian, pero ninguna de esas relaciones se confirmó.

La primera vez que Maluma y su novia fueron captados juntos fue en diciembre de 2020, cuando el cantante compartió una foto en su Instagram besándola. Desde entonces, la pareja ha sido vista en varias ocasiones, disfrutando de viajes por Europa y Estados Unidos, así como de eventos familiares y sociales.

El intérprete de Cuatro Babys presentó a Susana Gómez como su pareja durante un concierto que ofreció en Medellín el 1 de mayo de 2021. Ante más de 50 mil personas, le dedicó una canción a su amada y le dijo: “Te amo, culicagada”. A partir de ese día, el paisa de no ha dudado en expresar su amor por Susana en redes sociales y en eventos públicos.

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