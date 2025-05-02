Maluma fue detenido por policías de tránsito. Manejaba su Ferrari nuevo

El cantante colombiano Maluma vivió este domingo 7 de septiembre de 2025 un episodio que rápidamente acaparó titulares y comentarios en redes sociales. El artista fue detenido en un control de tránsito en la vía Las Palmas de Medellín, mientras conducía su más reciente adquisición: un lujoso Ferrari Purosangue verde menta.

La noticia comenzó a circular en la mañana cuando videos grabados por transeúntes mostraron al intérprete de “Hawái” descendiendo de su vehículo, mientras agentes de tránsito le solicitaban la documentación del automóvil. De inmediato, el registro se viralizó y generó especulaciones sobre una posible infracción o irregularidad. Sin embargo, medios nacionales como El Tiempo, Noticias Caracol e Infobae aclararon que se trató de un procedimiento rutinario de verificación, en el cual todo estaba en regla.

Los uniformados detuvieron a Maluma como parte de un operativo de tránsito en la concurrida vía que conecta Medellín con el oriente antioqueño. Tras presentar sus documentos y cumplir con la verificación requerida, el cantante pudo continuar su recorrido sin ningún tipo de sanción.

Aunque no pasó de una revisión estándar, el episodio atrajo gran atención por dos razones: el perfil mediático del artista y el vehículo que conducía. El Ferrari Purosangue, primer modelo SUV de la exclusiva marca italiana, es uno de los automóviles más codiciados del mundo. Apenas un puñado de unidades circula en Latinoamérica y su precio supera los 600 mil dólares, lo que equivale a más de 2.500 millones de pesos colombianos. El propio Maluma lo había presentado en redes sociales horas antes del incidente, compartiendo con orgullo imágenes del auto en el que destacaba el color verde menta, escogido especialmente por él.

En redes sociales, la detención fue tomada con humor por muchos seguidores. Algunos resaltaron lo llamativo del vehículo, mientras otros recordaron que en Medellín es común encontrar retenes de tránsito en Las Palmas, una de las principales salidas de la ciudad. También se multiplicaron los comentarios sobre la cercanía de Maluma con su tierra natal, ya que, pese a ser una estrella internacional, suele pasar largas temporadas en Medellín.

Al cierre del día, el episodio no pasó de ser una anécdota que reafirma la atención mediática que acompaña cada paso del cantante. Para muchos de sus fanáticos, quedó claro que la verdadera protagonista de la jornada fue la presentación pública de su Ferrari, que ya se perfila como uno de los automóviles más comentados del año en Colombia.