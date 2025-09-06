Maluma sorprende a sus seguidores con un Ferrari personalizado. ¿Cuánto vale?

Maluma no solo es una de las estrellas de la música urbana más reconocidas a nivel mundial, también es un amante de los autos de lujo. En las últimas horas, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales su más reciente adquisición: un Ferrari Purosangue, el primer SUV de la prestigiosa marca italiana, completamente personalizado en un llamativo tono menta.

El artista paisa, que suele mostrar momentos íntimos y extravagantes de su vida con sus fans, publicó una serie de imágenes en Instagram donde aparece junto al vehículo. En una de ellas se le ve descorchando una botella de champán sobre el capó, mientras sonríe con orgullo. En otra posa acompañado de su pareja, y también mostró una maleta roja con las letras “DON JUAN 1/1”, en alusión a su más reciente álbum y a su alter ego artístico.

Con la frase en inglés “If you can dream it, you can achieve it” (“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”), Maluma acompañó la publicación, reforzando la idea de que su nuevo “juguete” es el resultado de años de esfuerzo y éxito en la industria musical. El gesto no pasó desapercibido: miles de comentarios inundaron sus redes sociales, algunos celebrando su logro y otros sorprendidos por el color poco común del Ferrari.

El Ferrari Purosangue es un modelo exclusivo que marca un hito en la historia de la marca italiana, al ser el primer vehículo con cuatro puertas y cuatro asientos que lanzan al mercado. Está equipado con un motor V12 atmosférico que supera los 715 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos. Su velocidad máxima alcanza los 310 km/h, lo que lo convierte en un SUV tan potente como elegante.

En cuanto a su valor, el precio base de este modelo ronda los 400 mil dólares en mercados internacionales, aunque la cifra puede aumentar de manera significativa dependiendo de las personalizaciones. En el caso de Maluma, la tonalidad menta única y los detalles exclusivos hacen que su Ferrari se considere un ejemplar aún más costoso y único en el mundo.

Este no es el primer lujo automovilístico del intérprete de Hawái. En su colección se cuentan también un Lamborghini, un Porsche y otros vehículos de alta gama, reflejo de su pasión por los autos. Sin embargo, el Purosangue menta se perfila como una de las piezas más destacadas de su garaje.

Con este nuevo Ferrari, Maluma no solo reafirma su amor por la velocidad y el diseño, sino también su lugar como una de las figuras latinas más influyentes en el mundo del entretenimiento y el estilo de vida de lujo.