Maluma sorprendió con profunda confesión: “Me estaba volviendo loco”

El cantante colombiano Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, compartió recientemente algunos detalles sobre un punto de su vida en el que sintió tocar “fondo”.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Maluma explicó que se sentía abrumado por el ritmo frenético de su vida y necesitaba un cambio para reencontrarse consigo mismo.

“La sociedad me estaba volviendo loco”, Maluma

Por medio de un revelador video, el reguetonero recordó que no ha parado de trabajar, desde que era un adolescente, en una industria que es muy exigente con sus figuras. Razón por la que su salud mental empezó a verse afectada.

Así entonces, Maluma decidió dejar su mansión y los lujos en la ciudad para mudarse a una casa de campo, donde vive con mayor privacidad y conectado a la naturaleza

“La sociedad me estaba volviendo loco, quería perseguir mi paz, llevaba tiempo trabajando para todo el mundo, pero no para mí (…). Uno necesita un golpe para poder despertar, eso me pasó a mí”, comentó ‘El Pretty Boy’.

De igual manera, Maluma habló sobre la importancia de la salud mental y qué tan importante es reconocer cuándo se necesita ayuda para tomar medidas que garanticen el bienestar personal.

“Estoy feliz de abrir los ojos, de haberme despertado y darle prioridad a mi salud física y mental. Como siempre, uno en la vida necesita un golpe para despertar y eso fue lo que me pasó a mí. Estoy en ese proceso, un poco incómodo, porque pasé 14 años de mi vida trabajando como una mula sin parar ¡Y ojalá hubiera sido para mí, pero siempre fue pensando en los demás! Es el momento de concentrarme en mí, mi familia y lo que me hace bien a nivel espiritual”, agregó.

¿Maluma se retira de la música?

Las palabras de Juan Luis Londoño hicieron pensar a muchos que se retira de su profesión como cantante, al menos de manera temporal. Sin embargo, advirtió que esta no es una despedida.

“Eso no quiere decir que me voy a retirar o que voy a dejar de hacer música, o que mis sueños han parado. Es el momento para encontrar mi mejor versión. Estaba persiguiendo algo que no tenía sentido, ahora lo que quiero es mi felicidad y mi paz, no tengo prisa de nada. He encontrado un montón de respuestas, los que han pasado por esta metamorfosis me van a entender”, concluyó Maluma.