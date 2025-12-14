Mamá de B. King tomó distancia de Marcela Reyes: “No me interesa en lo absoluto”

La madre y la hermana de B King hablaron con el programa La Red, de Caracol Televisión, sobre distintos aspectos relacionados con la muerte del cantante en México. En la entrevista, se refirieron al viaje del artista, al avance de la investigación y a la relación de la familia con Marcela Reyes tras el fallecimiento.

Adriana Salazar, madre del cantante, explicó que su hijo viajó a México con la intención de darse a conocer en el ámbito profesional. Según indicó, no existían acuerdos económicos relevantes ni negocios irregulares detrás del desplazamiento.

“Ni siquiera le ofrecieron tanto dinero”, afirmó, al desmentir versiones que han circulado sobre presuntas actividades sospechosas. De acuerdo con la familia, B King llevaba apenas tres días en ese país cuando fue asesinado.

Adriana Salazar recordó las condiciones del lugar donde le entregaron el cuerpo de B. King

En su charla con La Red, la mamá de Byron también habló del momento en que viajó a México para recibir el cuerpo de su hijo y, al llegar a la morgue, encontró un lugar con condiciones que calificó como precarias.

“Cuando entramos a la morgue las neveras donde metían a los fallecidos estaban dañadas hace seis meses, te podrás imaginar el olor, él estaba ahí al ladito mío, pero me dijeron que no lo viera, que me llevara la imagen de mi hijo como era antes”, dijo.

Sobre la investigación, la mamá de B. King indicó que las autoridades capturaron a alias ‘El Comandante’ y que continúan buscando a la persona que los recogió en el aeropuerto. Según Adriana Salazar, su único interés es que se esclarezcan los hechos y que el nombre de su hijo no sea objeto de señalamientos.

¿Por qué la mamá de B. King se distanció de Marcela Reyes?

En cuanto a la DJ y exesposa de su hijo, Adriana Salazar explicó que sí hubo comunicación inicial tras conocerse la noticia, pero que posteriormente la familia decidió no mantener contacto.

“Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó. No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto. Marcela habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”, afirmó.

La hermana del artista también se refirió a Marcela Reyes y aseguró que el principal desacuerdo tiene que ver con declaraciones públicas posteriores a la muerte de B King.

“Había que respetar su memoria. Estamos en contra del bullying, del ‘hate’ y de que se juzgue a alguien sin pruebas”, concluyó la joven.

