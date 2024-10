Mamá de Carolina Cruz participó en ‘A otro nivel’. Así fue su emotiva audición

Carolina Cruz ha expresado en varias oportunidades el gran amor que siente por Luz María Osorio, su mamá, quien también fue reina de belleza y estuvo cerca de ganar la corona de Señorita Colombia.

La progenitora estuvo en Día a Día el pasado lunes y sorprendió a su hija con su presencia en su lugar de trabajo. En el set, Luz María recordó algunos de los momentos más especiales de su vida, entre ellos, su paso por A otro nivel, programa musical de Caracol Televisión.

Así fue la presentación de la mamá de Carolina Cruz en ‘A otro nivel’

Aunque Carolina Cruz presume a su mamá a través de sus redes sociales, pocos sabían de su talento en la música y menos de su paso por el programa musical. En el 2016, en la primera temporada, Luz María Osorio se presentó ante Fonseca, Silvestre Dangond y Kike Santander, los jurados con el tema Los aretes de la luna.

“Este ha sido mi sueño y encuentro este programa con una oportunidad inmensa después de tantas oportunidades que he tenido como reinados, empresas, pero este ha sido mi sueño y aquí estoy”, dijo la progenitora de la presentadora de Día a Día, minutos previos a su presentación.

Osorio logró la aprobación de los tres jurados, mientras sus hijos y demás familiares la apoyaban a un lado del escenario. “Esa voz tiene elegancia, clase, sabor, desde que arrancó la canción a mí me recordó a esas grandes cantantes, me gusta mucho lo que oí, afortunadamente te tenemos aquí al frente, la voz con lo que estamos viendo compagina”, dijo Fonseca.

Silvestre Dangond, agregó: “siento que ella está a otro nivel y ha sido la mejor en la propuesta que ha traído esta noche”.

Cuando terminaron de darle las observaciones relacionadas con su voz y su presentación, el intérprete de Eres mi sueño, le preguntó sobre la presencia de Carolina Cruz, quien era una de sus acompañantes: “tengo el honor de ser su mamá”.

Silvestre le preguntó: “me causa curiosidad, ¿usted por qué tomó la decisión de venir a concursar?”

Luz María respondió que su amor a la música nació gracias a su familia. “Es un reto muy personal mío, yo nací en una familia muy musical, a mí me enseñaron mis padres y mis hermanos a querer mucho la música, amo la música colombiana con toda la sangre que llevo por dentro. ¿Por qué ahorita? Porque dejé pasar muchas oportunidades por muchas cosas de la vida, pero Dios lo pone a uno en el momento que es”, dijo muy emocionada.

En ese momento, Carolina Cruz expresó su emoción por ver a su mamá cumplir uno de sus sueños. Además, aclaró que ella no tuvo nada que ver en el proceso de inscripción al programa para que su mamá hiciera parte.

“Para mí fue una sorpresa porque yo nunca supe que mi mamá se estaba metiendo en esto, no me lo quiso decir precisamente porque quería que fuera algo de ella, no quería que yo tuviera nada que ver, verla a donde ha llegado con tanto esfuerzo, con el amor que siente por la música, a mi hermano y a mí también nos tocó cantar cuando pequeños en las reuniones familiares. Para nosotros la música es muy importante y sé lo importante que es para mi mamá y estoy orgullosa de estar aquí con ella”.