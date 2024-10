Ahijada de Omar Geles sorprendió en ‘La Descarga’ con canción de Patricia Teherán

La Descarga estrenó su segunda temporada el pasado 30 de septiembre y las sorpresas, en medio de la etapa del ‘todo o nada’, no paran. En el tercer capítulo, por ejemplo, los entrenadores fueron testigos de la presentación de Andreina, ahijada musical del fallecido cantante Omar Geles.

Te puede interesar: Santiago Cruz, de ‘La Descarga’, casi deja la música para trabajar en construcción. Esta es su historia

Andreina se presentó en ‘La Descarga’ con canción de Omar Geles

Como es costumbre con cada participante, la artista se paró en el tocadiscos para demostrar por qué merece continuar en competencia. Fue entonces cuando empezó a sonar Tarde lo conocí, canción que Geles escribió y que Patricia Teherán convirtió en un éxito con su voz.

“Traté de no llorar durante toda la interpretación, pero es que esta canción es mi bendición. Mi papá musical me decía: ‘Cada vez que la cantas me recuerdas a Patricia’. Mi papá Omar Geles se me adelantó y este era el sueño que teníamos, pero siento que esta noche estuvo conmigo, la verdad”, comentó Andreina con la voz entrecortada.

Y aunque algunos televidentes pensaron que se trataba de una hija del fallecido cantautor, teniendo en cuenta que lo llama “papá”, la cantante aclaró que no son familia, pero sí fueron muy cercanos.

“Desde muy pequeña he sido muy necia con el vallenato y, al igual que Patricia Teherán, yo insistía y le decía: ‘Maestro, una canción ¡Yo quiero trabajar con usted!’. Él me dijo en su momento: ‘Yo tengo mis propios proyectos, pero esa misma intensidad de Patricia la veo en ti, carajita. Te voy a presentar en Medellín, esa va a ser tu audición, y esa vaina tiene 20 mil personas. Si la pasas, de una yo te firmo’ (...) Cuando yo empecé a cantar él me interrumpió y me dijo que, al escucharme, sintió a Patricia cerca y por eso lo que le faltó hacer con ella lo quería hacer conmigo”, agregó Andreina, quien fue elegida por Santiago Cruz (amarillo) y estará en la etapa de ‘la selección’.

Andreina fue la segunda seleccionada por Santiago Cruz para su equipo. Fotografía por: Caracol Televisión

Ahijada de Omar Geles hizo confesión a Santiago Cruz

Luego de terminar su audición y cruzar las primeras palabras con los entrenadores, Andreina aseguró que, a pesar de tener asegurado su cupo para la próxima fase, estaba muy nerviosa.

Fue entonces cuando Maía le recordó a la ahijada de Omar Geles que nunca va a dejar de sentir nervios antes presentarse en un escenario, así lo haya hecho muchas veces: “El día que eso pase es porque estás muerto ¡Hasta yo estoy nerviosa aquí!”.

No te pierdas: Kevyn, ganador del ‘Desafío XX’, respondió a Natalia por haberlo señalado de ser mal padre

Por último, Andreina aprovechó la ocasión e hizo una confesión a Santiago Cruz, quien será su entrenador en la selección amarilla.

“Yo te voy a decir una vaina y voy a ser muy sincera ¡Esta canción tiene un power femenino! Tanto así que yo le decía a Omar: ‘Oye, ven acá ¿Fue que tu escribiste esa canción en tacones?’. Entonces yo dije que tenía que personificar eso acá y, la verdad, es que Santiago me pone nerviosa”, concluyó entre risas.