Mamá de Christian Nodal habría hecho desplante a Ángela Aguilar en su cumpleaños

En el mundo de la farándula las relaciones de familia están bajo la lupa del público y los medios de comunicación. El caso de Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha sido la excepción en la regla, teniendo en cuenta que son varios los rumores que circulan sobre la influencia de Pepe Aguilar y Cristina Nodal, padres de los cantantes, en este controvertido matrimonio.

Seguir leyendo: “Ella lo sabe”, Rauw Alejandro confesó qué actriz colombiana es su amor platónico

Al poco tiempo de confirmar que eran novios, por ejemplo, se especuló que Pepe Aguilar habría presionado a Christian Nodal y Ángela Aguilar para hacer público su romance y casarse en el menor tiempo posible. Esta sería la razón por la que los artistas se habrían desposado a los dos meses de anunciar su noviazgo.

Cristina Nodal, mamá del intérprete mexicano, también ha estado envuelta en polémicas relacionadas con la pareja de cantantes y, sobre todo, con la supuesta mala relación que habría entre ella y la nueva pareja de su hijo.

“La mamá y la familia de Ángela se retuercen de coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina publique fotografías de su nieta y de su antigua nuera. No tiene problema con que suba a la bebé, solo les causa conflicto que esas fotos incluyan a Cazzu. No tolera eso y piensa que Cristina lo hace a propósito”, informó el portal TVNotas sobre el motivo de las diferencias familiares.

El nuevo desplante que la mamá de Christian Nodal le habría hecho a Ángela Aguilar

La hija de Pepe Aguilar festejó el pasado 8 de octubre su cumpleaños número 21, el primero como una mujer casada. Sin embargo, nuevos rumores relacionados con Cristina Nodal surgieron en medio de la celebración.

Resulta que la mamá de Christian Nodal no dedicó ningún mensaje de cumpleaños a Angela Aguilar, al menos no en público. Esto fue calificado por los seguidores de la pareja como un claro “desplante” hacia Ángela Aguilar que, además, contrasta con las emotivas publicaciones que ‘Cristy’ suele dedicar a la rapera argentina Cazzu, mamá de su nieta Inti.

Lea también: Este fue el premonitorio mensaje que ‘El Taiger’ publicó días antes de morir

Por su parte, los papás de la intérprete mexicana, Pepe y Aneliz Aguilar, la felicitaron públicamente con cálidos mensajes en los que, incluso, la bautizaron con un nuevo título en la industria musical: ‘La princesa del regional mexicano’

Cabe recordar que los nuevos rumores sobre problemas en la familia Nodal Aguilar surgieron días después de la fuerte indirecta que Cristina Aguilar le envió a Pepe Aguilar.