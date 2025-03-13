Mamá de Epa Colombia se pronunció sobre traslado de su hija. “Seguimos adelante”

El proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, ha mantenido en vilo tanto a sus seguidores como a sus familiares más cercanos. En medio de la polémica por su traslado de la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros, fue su madre, Martha Rojas, quien alzó la voz con un mensaje cargado de esperanza y amor incondicional.

¿Qué dijo la mamá de Epa Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, Rojas compartió una fotografía familiar y escribió unas palabras dirigidas a su hija que rápidamente conmovieron a los usuarios en redes sociales. “Gracias Dios por tus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú. Te amo… Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”, publicó.

Martha Rojas. Fotografía por: Instagram

El mensaje se da en un momento clave para la influenciadora, quien cumple una condena por los daños ocasionados durante las manifestaciones del paro nacional de 2019. Su traslado ha generado debate público, pues mientras algunos lo ven como una medida favorable para su seguridad y condiciones de reclusión, otros lo critican, considerando que podría interpretarse como un privilegio.

Para Martha Rojas, sin embargo, el hecho representa una oportunidad de renovación y fortaleza espiritual. Su publicación no solo evidenció la unión familiar en medio de la adversidad, sino también la fe con la que enfrenta el difícil proceso de su hija. En pocos minutos, sus palabras recibieron cientos de reacciones de apoyo, especialmente de seguidores que han seguido de cerca la situación judicial de la empresaria de keratinas.

La relación entre Epa Colombia y su madre ha sido constantemente expuesta en redes sociales, donde ambas han compartido momentos de cercanía, logros y también adversidades. Ahora, con el traslado, la madre reafirma su papel como pilar emocional y símbolo de apoyo incondicional.

¿Qué pasará con Epa Colombia?

Mientras tanto, el futuro jurídico de Epa Colombia sigue en el centro de la atención pública. La defensa de la creadora de contenido busca alternativas legales que le permitan continuar con el cumplimiento de su condena en mejores condiciones, aunque el Ministerio de Justicia ya ha descartado la posibilidad de concederle casa por cárcel.

En medio de ese panorama incierto, el mensaje de su madre se erige como una muestra de fe y respaldo inquebrantable, recordando que detrás de la figura mediática hay una familia que la acompaña en cada paso del proceso.