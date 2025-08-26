Mamá de Kaleth Morales recordó a su hijo a 20 años de su muerte con emotivo mensaje

El 24 de agosto de 2005 quedó marcado en la historia de la música vallenata. Ese día, un accidente automovilístico en la vía entre Plato y El Copey apagó la vida de Kaleth Morales, considerado el “Rey de la Nueva Ola”, cuando apenas tenía 21 años. Veinte años después de aquella tragedia, su madre, Nevis Troya, volvió a conmover a sus seguidores con un mensaje cargado de amor, nostalgia y dolor.

¿Qué dijo la mamá de Kaleth Morales?

En una publicación que acompañó con una fotografía de Kaleth en su infancia, Troya expresó que, a pesar de que han pasado dos décadas, la ausencia de su hijo es cada vez más fuerte. “Hijo de mi vida, son 20 años ya, pero tu ausencia cada vez es más fuerte. Cada día te recuerdo y extraño nuestros abrazos, nuestras conversaciones, tu sonrisa, tus canciones y todo de ti”, escribió.

Con estas palabras, la madre del intérprete de éxitos como Vivo en el limbo y Siete palabras dejó ver que la herida de su partida sigue abierta. En el mensaje también resaltó la enseñanza que le dejó su hijo mayor: “Fuiste quien me enseñó a ser madre por primera vez, y así mismo, me enseñaste que el amor de una madre transciende cualquier circunstancia, incluso hasta la muerte. Siempre te recordaré, y te amaré, como el primer instante que supe de ti. Te extraño hijo de mi alma”.

El homenaje generó cientos de reacciones en redes sociales, donde fanáticos y colegas del vallenato compartieron recuerdos y mensajes de apoyo a la familia Morales Troya. Muchos destacaron que, aunque han pasado 20 años, la música de Kaleth sigue viva y continúa inspirando a nuevas generaciones.

¿Quién fue Kaleth Morales?

Kaleth Morales alcanzó la fama con apenas un par de años de carrera, revolucionando el género vallenato con un estilo fresco que rápidamente fue bautizado como “nueva ola”. Su inesperada muerte lo convirtió en leyenda, y desde entonces su legado se mantiene vigente en las voces de sus hermanos y en el corazón de los seguidores que aún lo recuerdan.

El mensaje de Nevis Troya no solo fue un homenaje íntimo y maternal, sino también un recordatorio de que la ausencia de Kaleth trasciende a su familia para convertirse en una pérdida compartida por todo un país que lo sigue considerando uno de los talentos más brillantes que ha dado el vallenato