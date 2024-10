Mamá de Lina Tejeiro recordó cuando trabajó en Corabastos: “De eso mantuve a mis hijos”

Lina Tejeiro cumplió 33 años este 8 de octubre, cuando fue sorprendida por Variel Sánchez y otros de sus compañeros de Nuevo rico, nuevo pobre, novela en la que por primera vez desempeñará el papel de protagonista.

Por otra parte, seguidores de la actriz celebraron esta fecha en redes sociales al recordar algunas anécdotas sobre su historia de vida. Por ejemplo, hubo quienes revivieron el relato de Vibiana Tejeiro, mamá de la llanera, quien confesó haber trabajado en una de las principales centrales de alimentos del país.

Mamá de Lina Tejeiro trabajó en Corabastos

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la mamá de la también empresaria aseguró que, tras separarse del papá de sus hijos, atravesó por serios problemas económicos. Razón por la cual empacó maletas y se radicó con sus niños en Bogotá, donde se vio obligada a trabajar por largas jornadas en Corabastos.

“Les había dicho la vez pasada que tuve un trabajo al que me tocaba llegar a las 4:30 de la mañana, pues acá va la historia. Me vengo de Villavicencio, separada, con Andrés de 3 años y Lina de 2. En ese momento yo iba a cumplir 23 años, entonces cuando llegué a Bogotá me ofrecieron un trabajo en Corabastos; me dijeron que la entrada era a esa hora y la salida era al mediodía, aproximadamente”, explicó la mamá de Lina Tejeiro.

“Si señores, trabajé varios años en Corabastos; vendí tomate, melón y uvas. Ahí es cuando uno se da cuenta de que es capaz de enfrentar cosas que nunca se imaginó, así como de rodearse de gente maravillosa, porque los campesinos son gente maravillosa (...) De eso mantuve a mis hijos por muchos años y me quedaron las enseñanzas que gané y que me hicieron crecer como persona, así como valorar todo lo que tenía y lo que tengo”, concluyó Vibiana Tejeiro, quien fue reina de belleza en su juventud.

¿Quién es el papá de Lina Tejeiro?

Su nombre es Manuel Eduardo González y, aunque permanece alejado de los medios de comunicación, se conoce que es un empresario que hasta hace algunos años trabajó como empleado de una empresa estadounidense dedicada a la perforación de petróleo y gas en Colombia.

A pesar de que Lina Tejeiro es conocida por usar primero el apellido de su madre, esto no tiene nada que ver en cuestión de afectos, pues ella misma ha dejado ver en varias ocasiones lo mucho que ama a su papá.

“Debo confesarles que toda mi vida crecí culpando a mis padres por sus decisiones, sobre todo a mi papá por no estar junto a mí cuando crecí. La vida nos separó, pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él; como cuando me tomaba de la mano y, por los andenes de Villavicencio, me decía: ‘Lina Fernanda González Tejeiro, señorita Meta, luciendo un hermoso traje...’ (...) Cuando nos veíamos me sentía la niña más segura del mundo. Hoy, después de tantas cosas vividas y de tantos errores cometidos, puedo decir que cada vida es un proceso, que yo también cometí o voy a cometer los mismos errores, que familia solo hay una y que debemos honrar y respetar a nuestros padres”, le escribió Lina a Manuel Eduardo en una celebración del Día del Padre.