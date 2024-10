Lincoln Palomeque rompió el silencio ante rumores de nueva pareja ¿Qué dijo?

El nombre de Lincoln Palomeque ha sido tema de conversación en días recientes, no solo por los secretos que Carolina Cruz reveló sobre su separación, sino también por los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con una cantante y modelo llamada Valentina Janna.

Dicha versión surgió por cuenta de unas imágenes captadas mientras el actor y la joven comparten juntos en medio de una fiesta.

¿Lincoln Palomeque es novio de Valentina Janna?

Ante la gran cantidad de dudas que despertó el rumor sobre el supuesto regreso a la soltería del cucuteño, él mismo se pronunció a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Alejandro Estrada resultó en urgencias junto a Dominica Duque tras sufrir serio percance

De acuerdo con lo expuesto por Lincoln Palomeque, no es verdad que Valentina Janna sea su nueva pareja. Además, aprovechó para hacer una advertencia a quienes se dedican a hablar sobre su vida sentimental a partir del desconocimiento, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre algo similar.

“¿De dónde sacan cosas así? No importa que me inventen cuentos, como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con quienes me han relacionado, que tienen su vida y sus parejas, y merecen respeto. Aparte de todo, hasta pueden ser riesgosos esos chismes ¡Sean serios! Hace mucho estoy solo, así que no crean en lo que leen por ahí”, expresó el actor de 47, quien está soltero desde 2021.

La razón por la que a Carolina Cruz no le dio ‘tusa’ la ruptura con Lincoln Palomeque

En una entrevista con Érika de la Vega, la presentadora de Día a Día aseguró que intentó mantener la relación con Palomeque, pero ambos cometieron un “error” al pensar en seguir juntos por sus hijos, en lugar de centrarse en su propia relación.

De igual manera, Carolina Cruz mencionó que enfrentar su separación al mismo tiempo que las dificultades de salud de su hijo Salvador, quien nació con una condición llamada macrocefalia, hizo que no hubiera tiempo para el desamor.

No te pierdas: Así es la “sombría” celda donde está recluido Sean Combs, conocido como P. Diddy

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro (...) No todo siempre tiene que salir como se supone que es perfecto, las parejas cometemos errores. Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja”, expresó en aquella ocasión.