¿Mamá de ‘Los patojos’ estaba en problemas? Exigen que revisen su celular

El caso de la muerte de Yenny Ariza, mamá de los creadores de contenido conocidos como Los patojos, ha causado conmoción. Ha pasado casi un mes desde el lamentable suceso y, hasta el momento, se desconoce la razón de su deceso.

Nuevas declaraciones de ‘Los patojos’

Esta semana circuló una noticia que afirmaba que, supuestamente, el caso ya había sido cerrado por la Fiscalía. Vea consultó a Andrés Ortiz, el hijo mayor, quien desmintió esa información asegurando que los entes investigadores siguen analizando el caso para determinar qué ocurrió.

“Fuimos a la Fiscalía, el fiscal nos explicó porque en el dictamen no salió nada que verificara que fue a la fuerza. Ese día el fiscal lo que dijo fue que, con ese dictamen, podían archivar el caso, entonces yo le pedí que me ayudara a descubrir por qué mi mamá hizo eso, o qué la llevó a eso si ella no estaba ni aburrida, ni deprimida, ni triste, ni tenía ninguna enfermedad terminal ni nada. La Fiscalía no se ha dirigido a nosotros diciendo que el caso está cerrado ni nada de eso, esa es la versión oficial. El caso de ella sigue”, afirmó el creador de contenido.

Reveló que su familia no cuenta con los recursos suficientes para poder acelerar la investigación. “El fiscal me dijo que iba a tratar de investigar otro poco más por la relevancia del caso, de ahí nos mandaron al CTI. Lastimosamente el CTI de Puente Nacional (Santander) no tiene los recursos para investigar ya, toca hasta Bogotá. Nosotros tampoco tenemos los recursos para pagar un investigador privado, yo quisiera hacerlo, pero no puedo”.

¿En qué va el caso de la muerte de la mamá de ‘Los patojos’?

El creador de contenido hizo un llamado a los entes investigadores y a sus seguidores, clamando por ayuda. “Lo que le pedimos es que se pongan la mano en el corazón, que nos ayuden... Nosotros sabemos que ya no vamos a recuperar a mi mamá, pero sí queremos saber qué o quién fue el causante para que ella hiciera eso. El dictamen de Medicina Legal dice que no hubo maltrato. Lo que sí dijo el Fiscal es que, si el caso no avanza, se cierra, esa sí es la verdad. Yo no voy a dejar que cierren el caso hasta que no se sepa lo que pasó”, afirmó Andrés.

Lo que busca la familia Ortiz Ariza es que investiguen a profundidad el celular de Yenny. “Ese día ella recibió una llamada. En caso tal de que no nos digan, si no vemos ningún resultado, nosotros vamos a publicar lo que dice la carta”.

¿Por qué ‘Los patojos’ no han sacado a la luz la carta que les dejó Yenny Ariza?

Los creadores de contenido insisten en, si no hay un avance en la investigación, hacer pública una carta que su mamá les dejo. En Vea les preguntamos por la razón por la que han guardado absoluta reserva sobre ese documento. Andrés, afirmó: “Por qué estamos esperando a lo que diga el CTI. Es por ellos que no hemos publicado nada, ya que la carta la tienen ellos”.

Finalmente, reveló algunas de las palabras que les dejó escritas su mamá en esa carta, lo que, según él, podría cambiar el rumbo de la investigación: “es que ella en la carta nos dice que se metió en un problema y que no encontró otra salida más que quitarse la vida... Hay cosas que no cuadran porque ella el lunes 26 de agosto (día de su fallecimiento) sacó un cita médica para el día siguiente. Ella hizo planes. Otra cosa, ella fue donde los vecinos y sacó la cita. Después de eso empezó a pedirles a otros vecinos que le hicieran una recarga para sacar la cita, cuando ella ya la había sacado en horas de la mañana. Es raro, por eso tenemos tanta incertidumbre”, afirmó.