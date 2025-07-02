Mamá de ‘P. Diddy’ pide clemencia para el rapero a días del juicio en su contra

A 10 días de que se conozca la sentencia definitiva en el caso de Sean Combs (’P. Diddy’), su madre, Janice Combs, decidió intervenir con una petición personal dirigida al juez federal Arun Subramanian. La mujer, de 84 años, escribió una carta en la que reconoce los errores de su hijo, pero le pide indulgencia para poder pasar junto a él los últimos años de su vida.

¿Qué dice la carta enviada por la mamá de ‘P. Diddy’?

En la misiva, que hace parte del memorando de sentencia presentado por la defensa del artista, Janice recordó los episodios difíciles que marcaron la infancia de Combs: la muerte de su padre cuando tenía apenas dos años y la de su tío a los nueve, una figura que había asumido el rol de guía familiar. “El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido terriblemente difícil y dolorosa para mí y para sus hijos. Me gustaría pasar los últimos años de mi vida con mi hijo Sean”, escribió.

La defensa del rapero, liderada por el abogado Marc Agnifilo, incluyó además decenas de cartas de apoyo de sus hijos y personas cercanas. Justin Combs, el mayor, aseguró que su vida se siente “incompleta” desde la detención de su padre en septiembre de 2024. Christian Combs, también músico, defendió que su padre “no merece estar en la cárcel” y describió a la familia como víctima de años de “mentiras, discriminación y soledad”.

Quincy Brown, hijastro del artista, destacó que aunque Diddy “no es un hombre perfecto”, sí es un padre entregado que puede aprender de sus errores con la compañía de sus hijos. Chance, otra de las hijas, relató lo duro que ha sido no contar con él en casa, especialmente para sus hermanas menores D’Lila y Jessie, que quedaron huérfanas de madre tras la muerte de Kim Porter.

El documento presentado por los abogados busca que la condena no supere los 14 meses de prisión, un tiempo cercano al que ‘P. Diddy’ ya ha cumplido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Argumentan que el artista ha permanecido sobrio durante este periodo, ha participado en programas de rehabilitación y ha inspirado a otros reclusos a dejar el alcohol.

El futuro de ‘P. Diddy’, en manos del juez

Sean Combs, de 55 años, fue declarado culpable en julio de dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, cargos que pueden acarrear hasta 10 años de cárcel cada uno. Sin embargo, el jurado lo absolvió de los señalamientos más graves por tráfico sexual y crimen organizado, que podían haberle supuesto cadena perpetua.

Mientras la fiscalía pedirá una pena de entre cuatro y cinco años, la defensa insiste en que una sentencia corta sería suficiente, considerando el tiempo que ya ha pasado en prisión y el impacto que su encarcelamiento ha tenido en su familia y en su carrera. El próximo 3 de octubre, el juez Subramanian dará a conocer la decisión final, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la industria musical en Estados Unidos.