Mamá de Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente de tránsito: “Podría estar en el entierro”

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos del país, con más de 55 millones de personas que siguen su contenido en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Precisamente, fue a través de estas plataformas que, en la tarde del 9 de diciembre, sorprendió a su comunidad al contar que su mamá sufrió un accidente automovilístico el pasado fin de semana.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio?

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño de 31 años, se encontraba en Bogotá disfrutando del festival Looserville, en el que se presentaron Limp Bizkit y otras agrupaciones, cuando recibió la alerta de que algo malo podría estar pasando con su mamá. En ese momento decidió ponerse en contacto con ella, pero las llamadas y los mensajes no obtuvieron respuesta.

“Fue en el aniversario de muerte de mi papá. Mi papá se había muerto el mismo día, siete años atrás, y mi mamá tiene exactamente la misma edad que tenía mi papá cuando se murió: 46 años. Ustedes se alcanzan a imaginar la película que teníamos”, expresó inicialmente.

En medio de la angustia, Yeferson Cossio recibió una llamada desde el celular de su mamá. Sin embargo, al contestar no escuchó la voz que esperaba, sino la de un agente de tránsito que le informó lo ocurrido. “Se me vino el mundo encima”, dijo.

“Cuando me va llamando mi mamá, no era mi mamá… A mí se me vino el mundo encima (…) Me dijo: ‘Su mamá acaba de tener un accidente de tránsito muy grave’, entonces le pregunté cómo estaba ella y él me respondió: ‘Muy alterada, el accidente fue muy grave, se volcó el carro, pero a ella no le pasó nada’. Ahí me volvió el alma al cuerpo”, agregó.

En cuanto a los motivos del accidente, del que el creador de contenido compartió algunas imágenes, explicó: “La cosa es que mi mamá iba con el marido y les dio un micro sueño”.

Yeferson Cossio calificó lo ocurrido como un “milagro”, teniendo en cuenta que las consecuencias del siniestro pudieron ser fatales. Además, añadió una emotiva reflexión en la que destacó la importancia de valorar los momentos en familia.

“Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de eso, pero tranquilamente pude haber estado hoy en el entierro de mi mamá (...) Es imposible… esas cosas no pasan. Dios ama mucho a mi mamá. Muchachos, valoren mucho a su familia y sus papás porque en un abrir y cerrar de ojos cambia la vida. Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de esto, pero habría podido estar en el entierro de mi mamá”, concluyó.