Mansión de Shakira y Piqué en Barcelona habría sido adquirida por famoso futbolista

En lo alto de Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, se levanta una de las propiedades más reconocidas de la ciudad: la mansión en la que vivieron Shakira y Gerard Piqué durante más de una década. Con su diseño moderno, amplios ventanales y jardines de película, la residencia fue testigo de la vida familiar de la cantante colombiana y el exfutbolista del Barça, además de convertirse en un punto de interés mediático mientras su relación acaparaba titulares en todo el mundo.

Tras la separación de la pareja en 2022, la vivienda quedó vacía y en silencio, a la espera de un nuevo propietario. Ahora, el lugar vuelve a estar en el centro de los rumores: diversos medios españoles aseguran que un joven futbolista estaría interesado en comprarla, lo que ha reavivado la curiosidad por una de las casas más emblemáticas del área metropolitana de Barcelona.

¿Qué futbolista compraría la mansión de Shakira y Piqué?

De acuerdo con El País, el jugador en cuestión sería Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona y una de las promesas más jóvenes del fútbol europeo. Según el mencionado medio, el deportista habría decidido dar un paso importante en su vida personal adquiriendo esta emblemática propiedad, que se extiende por más de 3.800 metros cuadrados y cuenta con un diseño moderno ideado por la arquitecta Mireia Admetller en 2012.

La mansión forma parte de un complejo de tres viviendas interconectadas y destaca por su privacidad, seguridad y cercanía con el centro de la ciudad. En su interior hay seis dormitorios, cinco baños, gimnasio, biblioteca, piscina interior y exterior, además de un estudio de grabación que la intérprete de “Antología” utilizó en varias ocasiones. Los amplios jardines conservan, además, el campo de fútbol y la pista de pádel que Piqué mandó construir durante su etapa en el club catalán.

Aunque aún no existe confirmación oficial de la compra, El País y El Periódico coinciden en que la operación rondaría los 11 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que la vivienda principal —la misma en la que residieron Shakira y Piqué junto a sus hijos— habría sido vendida este verano por más de tres millones de euros.

De haberse concretado dicho acuerdo, la adquisición marcaría un nuevo capítulo en la vida del joven jugador, que a sus 18 años se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del FC Barcelona y de la selección española. Los reportes indican que la casa sería reformada para adaptarse a las necesidades de un deportista de alto rendimiento, con gimnasio privado, sala de fisioterapia y un sistema de seguridad reforzado.

La mansión se encuentra en una zona donde también residen otros futbolistas del club, como Alejandro Balde y Ronald Araújo, lo que refuerza el carácter exclusivo del entorno. Además, el inmueble conserva un estudio musical que podría resultar de gran utilidad para Nicki Nicole, la cantante argentina que mantiene una relación con Yamal.

Aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de los rumores, lo cierto es que la historia de esta casa sigue sumando capítulos. Lo que alguna vez fue símbolo de una relación mediática podría convertirse pronto en el refugio de una nueva generación que mezcla talento, juventud y fama a partes iguales.