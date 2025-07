Manuel Masalva habló tras despertar del coma. Lleva 105 días hospitalizado: “renací”

Hace aproximadamente cuatro meses, Manuel Masalva, un reconocido actor mexicano, quien ha participado en producciones como Narcos, La Rosa de Guadalupe, Mi corazón es tuyo, Tengo que morir todas las noches, La Guzmán, entre otras, se encontraba de vacaciones en Filipinas, cuando adquirió una bacteria que lo mantuvo hospitalizado y en terapia intensiva en un centro médico en Dubái.

Su familia pidió ayuda económica para enfrentar ese difícil momento: “debido a una bacteria desconocida, nuestro querido Manuel Masalva se encuentra en un hospital en el extranjero, en condición de gravedad, por lo que se necesita ayuda financiera para todos los gastos que se están generando. Todo suma. Iremos actualizando conforme tengamos noticias”.

Manuel Masalva, actor de 'Narcos'. Fotografía por: Netflix

¿Qué dijo Manuel Masalva?

En mayo, el actor despertó del coma; sin embargo, su estado de salud seguía siendo crítico. No obstante, este lunes 7 de julio sorprendió a sus seguidores a reaparecer en sus redes sociales con un mensaje, refiriéndose a su estado de salud:

“estoy sanando. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me dieron y me siguen dando, en todos los sentidos, a cada uno de ustedes. Creo más que nunca que la unión hace la fuerza”, escribió inicialmente.

Luego, habló de su experiencia en el hospital: “esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida; Dios me ha dado una nueva vida. 105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad", se lee en el post que cuenta con más de 6.500 likes.

Finalmente, agregó: “no sé si realmente entiendo todo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún, solamente doy las gracias más fuertes que haya dado, a Dios y a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso. Les debo la vida, sin ustedes y la mano de Dios esto no fuese real”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes, deseándole una pronta recuperación al actor de 44 años: “ahora eres un testimonio de vida️. Dios te acompaña. ¡No veo la hora de darte un abrazo enorme!”, “eres un guerrero Manuel. Toda la salud del mundo para ti”, “saber que hoy estás bien nos llena a todos el corazón”, ”sigue con esa fuerza de guerrero”, “ojalá la vida te siga brindando salud”.