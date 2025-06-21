Manuel Medrano celebra 10 años de carrera: “Lo único que importa es creer en ti”

Manuel Medrano siente no solo ´Mariposas en el pecho’, como el título de su sencillo, sino en el estómago con este décimo aniversario. Su carrera comienza donde lo han hecho las de muchos exitosos intérpretes. En los bares de las grandes ciudades. Fue en Bogotá donde se abrió paso cantando en sitios donde su talento resaltaba. Medrano, que comenzó a componer desde los 15 años, comenzó a sonar en el 2015 con el tema ‘Una vez y otra vez’. Vino lanzó ‘Manuel Medrano’. ‘Afuera del planeta’, ‘Bajo el agua’ y ‘La mujer que bota fuego’ fueron las más sonadas. Vinieron las victorias en los Grammy Latino, los premios Juventud, y otros más que decretaron su internacionalización. El cartagenero, que hace 10 años tenía la cabeza llena de sueños, hoy, en charla con El Espectador, hace un balance de los cambios sucedidos en este tiempo, lo que se fue, lo que queda y lo que vendrá.

"Crecí escuchando boleros, baladas, los cantautores más prolijos de la música latina durante los años más importantes de mi vida". Fotografía por: Felipe Mariño

¿Qué significa esta década de carrera?

“Hoy, después de 10 años, puedo decir que me siento realizado, he cumplido todos mis sueños, todo lo que un día de niño pude soñar, giras internacionales, conciertos, llevar mi música al corazón de las personas, los premios internacionales más grandes que nunca me hubiera imaginado lograr, al mismo tiempo, transformar mi vida de una manera sumamente positiva y la de mi familia. Han sido 10 años maravillosos y estoy sumamente feliz de poderlos recorrer de la mano con ustedes”.

¿Qué queda de Manuel, el niño que tocaba la guitarra que le regalaron en Navidad?

“Creo que quedan muchas cosas. Mira, se me eriza la piel y todo: queda el amor por la vida, queda un poder absoluto de manifestación que me sigue impresionando, porque creo que todo lo que soñé en ese momento, que lo único que tenía era una guitarra y ganas de vivir, lo he podido cumplir en estos 10 años. Queda el amor por la música, el amor por la vida, un amor propio gigante y ahora y más que nunca, un amor por ese niño que fui hace más de 20 años ya”.

Con tantas metas cumplidas, en este punto de su carrera, ¿qué le enchina la piel?

“Todavía me emociona, como si fuera la primera vez, cantar mis canciones. Todavía me sorprendo cuando me piden una foto en la calle o un autógrafo. Me sorprendo para bien y me ilusiona muchísimo. Todavía me genera una felicidad genuina e inmensa escribir una canción y lanzarla, y de pronto escucharla en alguna radio, es como retroceder en el tiempo y volver a un instante feliz. Hay muchísimas cosas que están completamente intactas. Soy una persona muy agradecida con la vida y gracias a eso no doy nada por sentado y trato de disfrutar cada cosa como si fuera la primera vez. Cada que abrazo a mi mamá, a mi hermano, cada que hablo con mi papá, cada que tengo el privilegio de poder seguir viviendo y disfrutando de esta carrera, porque tú y yo sabemos que esto es efímero un poco, un día estás y al otro día puede que simplemente, no”.

¿Cuál es la gran enseñanza de estos 10 años de carrera?

“La gran enseñanza para mí en lo personal, y me gusta mucho compartirlo con la gente y a veces parezco un disco rayado, es saber que los sueños sí se cumplen, que la plata a pesar de ser una necesidad, por lo general lo más inteligente es entender que es una consecuencia más que una necesidad. Porque pues cuando yo era niño pensaba que uno tenía que ir a los estudios más caros para lograr hacer música y ser amigo de toda la industria para lograr poder salir adelante. Y eventualmente pues tienes que invertir más y apoyarte de muchas personas para poder seguir creciendo. Pero, al principio lo único que importa es creer en ti y saber que puedes lograrlo independientemente en la situación económica que estés”.

Ahora es un artista de muchas partes, ¿Cómo se transformó su cotidianidad?

“Bogotá es el amor de mi vida, es mi lugar favorito del mundo y siempre que lo digo la gente se burla de mí, y no logro entenderlo, porque es una ciudad donde he vivido siempre de sur a norte. Conozco creo que los lugares más pequeños, los lugares más grandes y cada vez me enamoro más. Pero al mismo tiempo y con la viajadera, al principio era raro, pero con los años he aprendido a hacer un hogar en cada parte del mundo, aprender a hacer del mundo mi casa y me parece fascinante. Y sí, mi vida ha cambiado muchísimo, de ser un niño que tocaba en todos los bares de la ciudad a tocar en los escenarios más grandes del mundo, pero definitivamente conservo cada paso de mi carrera como si fuera indispensable para haber logrado todo lo que he logrado hasta hoy".

‘Manuel Medrano 10 años Tour’: una fiesta de música

El artista estará, en medio de su gira de aniversario, el 5 de septiembre en el Movistar Arena, en Bogotá. “Lo estamos planeando hace por lo menos dos años, o puede que un poco más, o sea que vengo dándole vueltas a esto en mi cabeza, porque pensar en que ya llevo 10 años haciendo esto profesionalmente, porque cantando llevo por lo menos 15 o más, me llena de felicidad y para mí es un evento muy importante. Dije ‘bueno, quiero hacer una gira, quiero lanzar un álbum en vivo, y quiero sacar música nueva también, y darle sorpresas a los fans’, y no sabía cómo lo iba a hacer, honestamente no tenía ni idea, y de tanto pensarlo, e irlo coordinando con mi equipo, ha ido pasando tanto como que tenemos una agenda maravillosa este año, donde vamos a estar de gira por más de 13 países, entre ellos Colombia, España, Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, un poco más de 40 conciertos entre estas ciudades, donde vamos a visitar a nuestros fans, tener ‘meet and greets’, darles el mejor show de la vida, cantando estas canciones que nos han conectado siempre, y también algunas de las nuevas, lanzamos un álbum completamente en vivo, con arreglos orquestales también, que está disponible en mis plataformas de música para llevar el concierto a las casas de los fans, que de pronto nunca nos han podido ver en vivo, estoy grabando un álbum nuevo que saldrá próximamente, y eso también es como otro regalo para estos 10 años de carrera, siento que este álbum y esta gira, conmemoran estos 10 años que llevamos haciendo esto, y abren las puertas a todos esos sueños que vamos a seguir, y esas metas que tenemos de ahora en adelante”.