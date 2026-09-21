Manuel Medrano y su comentario al pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto” 

Desde el 2024, Juan Pablo Raba comenzó con su proyecto Los hombres sí lloran, un pódcast que nació de una experiencia personal. En varias entrevistas, el actor de Dutton Ranch compartió que pasó por una crisis de la mediana edad. Al hablar abiertamente sobre lo que estaba sintiendo con amigos y familiares, se dio cuenta de que otros hombres también estaban enfrentando situaciones parecidas. Esa vivencia se transformó en ese espacio audiovisual creado para tratar temas sobre las emociones masculinas, la vulnerabilidad y la salud mental.

Desde sus primeros episodios, Raba ha hablado con actores, músicos, deportistas y otras personalidades colombianas. Algunos de los invitados que han pasado por su pódcast incluyen a Pipe Bueno, Mario Espitia, Carlos Vives, Juan Alfonso Baptista, Raúl Ocampo, Diego Cadavid, Carlos Calero, Andrés Cepeda, Yeison Jiménez, J Balvin, entre otros. Las conversaciones han tocado temas profundos como la depresión, la ansiedad, las experiencias familiares, los miedos, las inseguridades y diferentes momentos de crisis personal.

¿Qué dijo Manuel Medrano sobre el pódcast de Juan Pablo Raba?

Recientemente, el cantante Manuel Medrano se refirió al proyecto. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Me gustaría ir al pódcast de ‘Los hombres sí lloran’, pero a decirles que dejen de llorar tanto”.

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La declaración de Medrano fue vista por muchos como una crítica directa al estilo del programa de Raba, que tiene como objetivo que los hombres se sientan cómodos hablando abiertamente sobre temas que durante años han sido difíciles de expresar en público.

La publicación generó de inmediato una ola de reacciones entre sus seguidores y desató un debate sobre el verdadero propósito del programa. “Uy, bebé, cuidadito te funan por decir eso”, le contestó una usuaria, a lo que él respondió: “Pues empezando por el presentador, que me invitó y le dije que no podía en esa fecha y me dejó de seguir en Instagram”.

Con ese comentario,el artista aclaró que no se basó solo en lo que pensaba del contenido del programa, sino que también sus palabras provenían de una experiencia que, según él mismo contó, tuvo con Juan Pablo Raba. Los internautas han dejado sus impresiones al respecto: “Pero no ha ido y ya anda llorando”, “es un gran podcast. Me encanta Juan Pablo Raba”, “muchas veces las lágrimas son sanadoras. Excelente Juan Pablo”, “cuál es el lío o incomodidad que un hombre llore o sea sensible antes las situaciones”, “un llorón llorando porque otro llorón lo dejó de seguir”, “opino que Medrano está llorando porque no lo volvieron a invitar y lo dejaron de seguir”.

Juan Pablo Raba se defendió de las críticas

En una entrevista con La FM de RCN Radio, el actor dijo: "El pódcast abre un espacio para que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera. Yo no soy periodista, yo nunca voy a decir que puedo conducir la entrevista. De todo lo que ven ahí, nada está preparado. Lo único que hago es abrir el espacio".

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También, agregó: “No quisiera que ningún invitado sea tratado de forma cruel. A mí me dicen que soy un chillón, pero eso no me importa. He visto eso y lejos de molestarme, lo agradezco. Yo entiendo que haya gente que le parezca ridículo, pero hay que generar conversación”.